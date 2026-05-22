  • Валттери Боттас: «Все успехи Антонелли – моя заслуга. Если серьезно, очень горжусь Кими»
Боттас в шутку приписал успехи Антонелли себе.

Гонщик «Кадиллака» Валттери Боттас высказался о лидерстве в «Формуле-1» пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли.

Финн пошутил, что именно он привел коллегу на вершину – в прошлом году пилоты работали вместе, Боттас был резервным гонщиком «Мерседеса».

«Прежде всего заявляю, что, естественно, все его успехи – моя заслуга. Это просто факт.

А если серьезно, это замечательно. У меня всегда было ощущение, что он способен сильно прибавить после дебютного сезона, и именно это он и сделал. Он существенно вырос за короткий период времени. Сейчас он выглядит более уверенным в себе, ему комфортнее в команде, в болиде.

Но да, последний совет, который я дал Кими в конце прошлого года – продолжать в том же духе, ведь он уже демонстрировал прогресс. Он чувствовал больше уверенности – по части пилотажа, но и в плане технической обратной связи. Он понемногу движется вперед, делает все необходимое.

Кими все еще очень молод. Это лишь начало карьеры, и он выступает крайне здорово. Я очень им горжусь», – поделился мыслями Валттери на Гран-при Канады.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
