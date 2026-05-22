Албон попал в аварию в практике перед Гран-при Канады – сессию остановили красными флагами
Пилот «Уильямса» Алекс Албон попал в аварию по ходу первой и единственной практики перед Гран-при Канады. Инцидент произошел чуть более чем за полчаса до окончания сессии.
Албон повредил болид, зацепив стену на выходе из 6-го поворота. Сам гонщик не пострадал, однако продолжить сессию уже не сможет.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
