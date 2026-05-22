Оливер Бермэн о Ферстаппене на «Нюрбургринге»: «Нужно заслужить право гоняться в других сериях – я не заслужил»

Бермэн заявил, что не заслужил выступать вне «Ф-1», в отличие от Ферстаппена.

Пилот «Хааса » Оливер Бермэн отреагировал на участие коллеги из «Ред Булл » Макса Ферстаппена в гонке «24 часа Нюрбургринга».

«Думаю ли я об участии? Нет, я вполне доволен «Ф-1». Сейчас мне этого хватает.

В то же время Макс продемонстрировал, что у каждой категории есть свои нюансы и интересные моменты. И, на мой взгляд, гонки на выносливость – нечто очень крутое и уникальное в мире автоспорта.

Однако у Макса четыре титула, он один из лучших пилотов, если не лучший на решетке. Так что, полагаю, нужно заслужить право гоняться в других сериях – я не заслужил», – отметил британец на Гран-при Канады .

