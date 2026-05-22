  Андреа Кими Антонелли: «Мерседес» привез много новинок в Канаду. Некоторые должны помочь с плохими стартами»
Андреа Кими Антонелли: «Мерседес» привез много новинок в Канаду. Некоторые должны помочь с плохими стартами»

Антонелли рассказал, как «Мерседес» собирается решить проблему со стартами.

Пилот «Мерседеса» поделился подробностями об изменениях, которые команда внесла, чтобы улучшить ситуацию со стартами.

«В этот уик-энд мы привезли много новинок – и некоторые должны помочь нам со стартами. У меня новый рычаг сцепления, у него другая форма – и это должно придать мне больше стабильности. Команда также поработала над программным обеспечением, что в том числе должно улучшить темп и сделать систему более надежной.

У «Макларена» такая же силовая установка, как у нас, и у них получаются отличные старты – так что мы явно что-то упускаем. В этот уик-энд мы привезли много обновлений. Посмотрим, улучшит ли это ситуацию», – сказал Антонелли.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Гран-при Канады

