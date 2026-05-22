Ландо Норрис: «Мерседес» невероятно силен в Канаде, «Феррари» и «Ред Булл» могут побороться. «Макларен» не хочет забегать вперед»
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис убежден, что на Гран-при Канады будет плотная борьба нескольких коллективов.
«Наша команда точно попробует сразиться [с «Мерседесом»]. Мы оказались сильно ближе в Майами, и поэтому все сделали вывод, что мы и дальше будем легко навязывать борьбу.
Не хочется забегать вперед, поскольку мы знаем, как хорош был «Мерседес» [в Канаде] – не только в прошлом году, но и в последние три-четыре-пять сезонов. «Мерседес» был невероятно силен здесь. И команда привезла обновления.
А нам предстоит понять, как обновления с Майами будут работать на асфальте с гораздо более низким уровнем сцепления. Надо убедиться, что новинки помогут сделать шаг в верном направлении.
Мы в команде уверены, что так и будет, но не хотим забегать вперед. Хотя, разумеется, мы хотим обыграть «Мерседес», мы хотим обыграть всех остальных на трассе.
Кроме того, это автодром, где мы вполне можем увидеть, как «Феррари» борется за хороший результат – потенциально и «Ред Булл». Поэтому мы полностью сосредоточены на своих новинках и на том, чтобы все работало как надо, на том, чтобы извлечь максимум из машины. Если получится, то, уверен, мы по крайней мере поборемся», – заявил чемпион «Формулы-1».
