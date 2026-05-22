Ландо Норрис: «Мерседес» невероятно силен в Канаде, «Феррари» и «Ред Булл» могут побороться. «Макларен» не хочет забегать вперед»

Норрис предупредил фанатов «Макларена» о конкуренции в Монреале.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис убежден, что на Гран-при Канады будет плотная борьба нескольких коллективов.

«Наша команда точно попробует сразиться [с «Мерседесом »]. Мы оказались сильно ближе в Майами, и поэтому все сделали вывод, что мы и дальше будем легко навязывать борьбу.

Не хочется забегать вперед, поскольку мы знаем, как хорош был «Мерседес» [в Канаде] – не только в прошлом году, но и в последние три-четыре-пять сезонов. «Мерседес» был невероятно силен здесь. И команда привезла обновления.

А нам предстоит понять, как обновления с Майами будут работать на асфальте с гораздо более низким уровнем сцепления. Надо убедиться, что новинки помогут сделать шаг в верном направлении.

Мы в команде уверены, что так и будет, но не хотим забегать вперед. Хотя, разумеется, мы хотим обыграть «Мерседес», мы хотим обыграть всех остальных на трассе.

Кроме того, это автодром, где мы вполне можем увидеть, как «Феррари » борется за хороший результат – потенциально и «Ред Булл». Поэтому мы полностью сосредоточены на своих новинках и на том, чтобы все работало как надо, на том, чтобы извлечь максимум из машины. Если получится, то, уверен, мы по крайней мере поборемся», – заявил чемпион «Формулы-1».

