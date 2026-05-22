Джордж Расселл: «Вольфф всегда давал пилотам равные возможности – можно это увидеть на примере Хэмилтона и Росберга»

Расселл высказался о подходе Вольффа к руководству командой «Ф-1».

Пилот «Мерседеса » поделился впечатлениями от работы с руководителем команды Тото Вольффом.

«Тото очень отличается от большинства руководителей в «Формуле-1». Думаю, вы могли это увидеть на примере Льюиса [Хэмилтона ] и Нико [Росберга] – он всегда давал обоим пилотам равные возможности.

Даже когда это касалось Льюиса и меня или меня и Кими [Антонелли] в прошлом году, «Мерседес» никогда не привозил обновления только для одного гонщика. Они всегда привозят новинки сразу для обоих пилотов.

Тото прояснил, что у нас равные возможности. Так что дальше дело за нами – и так и должно быть», – сказал Расселл.

