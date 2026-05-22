Лиам Лоусон о письме Брауна в ФИА: «Рейсинг Буллз» делает все в пределах правил. Это самое главное»

Лоусон высказался об инциденте с Ферстаппеном в Майами.

Пилот «Рейсинг Буллз» прокомментировал упоминание инцидента с его участием в письме Зака Брауна.

Ранее исполнительный директор «Макларена » направил ФИА письмо, в котором призвал исключить возможность владения сразу несколькими командами «Ф-1».

В рамках аргументации Браун привел в пример инцидент на недавнем Гран-при Майами, где Лиам Лоусон пропустил Макса Ферстаппена из «Ред Булл ».

Во время борьбы за позицию оба пилота выехали за пределы трассы, после чего «Рейсинг Буллз » приказал Лоусону пропустить Ферстаппена – что вызвало удивление у новозеландца.

«Да, мы допустили ошибку. Нам не нужно было так поступать, поскольку в этом случае, очевидно, ошибся Макс. Мне кажется, команда поступила не совсем корректно – поэтому я и удивился.

Но времени на принятие решения очень мало, поэтому можно допустить ошибку – это и произошло. Однако если бы подобная ситуация произошла еще раз, то мы бы не стали принимать такое же решение.

Письмо Зака Брауна? Мы делаем все в пределах правил. Это самое главное. Мы не нарушаем правила своими действиями. И в случае с тем инцидентом: если бы там была другая машина, мы бы поступили точно так же. Мы просто допустили ошибку», – сказал Лоусон.

