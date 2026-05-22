ФИА предложила сократить дистанцию гонок в 2027-м в качестве компромисса для изменения моторов в 2028-м (AMuS)

ФИА предложила мотористам «Ф-1» компромисс.

Издание Auto Motor und Sport поделилось подробностями касательно переговоров между ФИА и производителями «Ф-1» по поводу потенциального изменения силовых установок.

Напомним, в федерации планируют скорректировать распределение мощности между ДВС и электрической составляющей в соотношении 60 на 40 – уйдя от текущих 50 на 50 (или, что чуть ближе к действительности, 55 на 45). Однако эта идея не получила общей поддержки среди мотористов.

Проблема заключается в желании ФИА внести изменения уже в 2027-м, из-за чего командам придется полностью перестроить машину – хотя изначально они рассчитывали доработать нынешние концепции.

Отчасти такое полное изменение конструкции будет связано с увеличенным расходом топлива (который необходим для повышения мощности ДВС).

Как отмечает AMuS, ФИА предложила двухэтапный план. В 2027-м может быть введено умеренное увеличение расхода топлива – за счет чего менять конструкцию болида не придется. В таком случае перейти на соотношение 60 на 40 можно будет в 2028-м – однако при подобном раскладе в следующем году придется урезать дистанцию гонок на несколько кругов.

