ФИА предложила сократить дистанцию гонок в 2027-м в качестве компромисса для изменения моторов в 2028-м (AMuS)
Издание Auto Motor und Sport поделилось подробностями касательно переговоров между ФИА и производителями «Ф-1» по поводу потенциального изменения силовых установок.
Напомним, в федерации планируют скорректировать распределение мощности между ДВС и электрической составляющей в соотношении 60 на 40 – уйдя от текущих 50 на 50 (или, что чуть ближе к действительности, 55 на 45). Однако эта идея не получила общей поддержки среди мотористов.
Проблема заключается в желании ФИА внести изменения уже в 2027-м, из-за чего командам придется полностью перестроить машину – хотя изначально они рассчитывали доработать нынешние концепции.
Отчасти такое полное изменение конструкции будет связано с увеличенным расходом топлива (который необходим для повышения мощности ДВС).
Как отмечает AMuS, ФИА предложила двухэтапный план. В 2027-м может быть введено умеренное увеличение расхода топлива – за счет чего менять конструкцию болида не придется. В таком случае перейти на соотношение 60 на 40 можно будет в 2028-м – однако при подобном раскладе в следующем году придется урезать дистанцию гонок на несколько кругов.
Изменение моторов «Ф-1» могут отложить на 2028 год из-за разногласий между производителями (The Race)
во время ковида всем так понравилось, что ФИА пыталась эту идею распространить и реально виртуальный этап сделать
кому именно понравилось они, правда, не особо говорили
Хотя на деле - и является штОрмом, а не штУрмом.
Просто - когда нет точного решения, и остаётся "выбирать" из ...того, что свалится/найдётся (прямо сейчас).
А с регламентом - всегда будет непросто.
У производителей, свои интересы (в т.ч. и денег сэкономить на смене/корректировке регламента), а у зрителей другие.
Причём - и у первых, и у вторых, также разные интересы/пристрастия/...!
----
На несколько кругов урезать гонку - ну... , лишь бы дистанцию гонки не заменили дистанцией спринта.
(И по 2 спринта проводили бы, когда с настоящим спринтом.)
Хотя конечно, кто на трибуне (с урезанной гонкой)... - помню в 2021 подходил в баре за очередным пивом (минут за 40 до оф.закрытия!), а бармен говорит "так уже закончилась гонка!".
Я ему показываю в ихнем проспекте "до ХХ:00 (не помню уже цифр точных) написано, налейте пожалуйста с ... (чем-то ещё закусить)".
Выпили, закусили - пошли на выход.
Как теперь уже ясно - это был последний ГП-Сочи.
(Хотя и на 2022 я купил тоже, да)
Я бы не обрадовался точно - ещё раньше уходить.
ну и есть известный мем, с чуваком вылетающим в окно. вот его ФИА уже давно выкинула, когда мозговой штОрм сделали )
ну а чё