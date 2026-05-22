Аяо Комацу: «Многие японские сайты очень охотно пишут всякое дерьмо про то, что «Хаас» хочет подписать Цуноду»

Комацу резко раскритиковал работу журналистов в «Ф-1».

Руководитель «Хааса» в ответе на вопрос о слухах про конфликт с Эстебаном Оконом высказался о гоночной журналистике в целом.

«Многие японские сайты очень охотно пишут всякое дерьмо про то, что я хочу подписать Юки [Цуноду] или что-то в этом духе. Но тут нет никакого основания для подобной новости, верно? Поэтому я не обращаю на это внимания, да?

Но затем это подхватывает какой-то французский журналист… И ###### # ### [черт возьми], если ты французский журналист, то чего ты пытаешься добиться для гонщика из своей страны, подбирая такие истории? Ты пытаешься нанести вред своему же французскому пилоту? В чем смысл? Это же дерьмище.

Не знаю, если вы пишете какую-то историю, вы же проверяете источник, верно? Серьезно... В детстве я хотел стать журналистом. Я хотел заниматься расследованиями. Поэтому когда я читал подобное, то черт возьми... Вас самих не раздражает такое писать?

Когда вы пишете всякое безосновательное дерьмо, то полностью теряете доверие. Любое издание, которое публикует такое дерьмо, теряет доверие – так я считаю. И тут [в ситуации с Оконом] даже не искажение моих слов, здесь просто ноль фактов.

Здесь проблема не в том, что я сказал – а в том, что я вообще ничего не говорил из того, о чем пишут. Поразительно. Опять же, мы просто тратим время, верно? Сколько из вас, десятерых, слушают эту историю, у которой нет никаких оснований? Какая от этого вообще польза?» – сказал Комацу.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
Польза только одна - деятельность показать (журналистам!).
Можно проще: многие сайты очень охотно пишут всякое дерьмо про гонщиков.
Японцы такие японцы- понятно, что травят потихоньку Окна, пропихивая никчему Цуноду
Японцев понять можно. Есть неплохой пилот- японец без работы , есть японец шеф команды Ф-1, есть пилот-неяпонец, которого давно надо было выгнать. Сложить мозаику не так и сложно. Тем более, что Цунода один из лучших японских пилотов за всю историю.
