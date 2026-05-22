  • Пьер Гасли о дождевых тестах на трассе «Маньи-Кур»: «Вы будете шокированы, когда узнаете результаты»
Гасли уклонился от ответа на вопрос про тесты в дождевых условиях.

Пилот «Альпин» высказался о своем участии в недавних дождевых тестах, которые прошли на трассе «Маньи-Кур».

Ранее француз уже управлял болидом 2026 года под дождем в Сильверстоуне в рамках съемочного дня – тогда, по его словам, «приходилось менять нижнее белье каждый круг».

«Вы, ребята, будете шокированы. Я доволен этими двумя днями, да. Вам будет интересно увидеть результаты.

У меня уже были тесты в Сильверстоуне, 20 января. И они вышли запоминающимися. Думаю, это останется со мной навсегда. Но на «Маньи-Куре» было кое-что еще, так что… Что именно? Вы не захотите, чтобы я ответил на этот вопрос», – сказал Гасли.

«Приходилось менять нижнее белье каждый круг». Пьер Гасли о пилотаже под дождем в болиде-2026
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Комментарии

Обос*ался что ли?
ОтветAnton Beletskiy
Тоже подумал об этом)
Ну скорее всего под дождем ездить станет ещё сложнее чем раньше, слишком высокое ускорение, при меньшем прижиме, там ещё есть какой то эффект от су, типа шины сложнее прогревать, потому что тратится батарейка при прогреве шин, ещё это движение накатом влияет скорее всего на прогрев тоже. Короче шикарный регламент. Видимо теперь будут сидеть в боксах пока не просохнет, а если решаться ехать, то будет краш, и красные флаги , и надо будет сидеть ждать в боксах пока просохнет.
последние 2 предложения описывают все дождевые гонки при предыдущем регламенте. Сидели и ждали. Вспомни Бельгию с 3 кругами.
Так станет ещё хуже. С дождевыми спа в последние годы что не очень, то 4 часа жди в 21 году, чтобы кубки раздали за пару кругов под пейскаром, то ждут пока совсем просохнет. Но станет еще хуже из за СУ.
ну, понятно, что проблема в том, что когда резко включается батарея и дает резкий прирост мощности - машина становится совершенно неуправляемой в этот момент, и, видимо, езда происходит от одного вылавливания машины на грани до другого. Но это объясняет тесты в Сильверстоуне. Что могло произойти еще в Маньикуре к этому, чтобы было еще хуже - непонятно. Еще хуже прогревались шины? Прирост мощности происходил вообще не там где нужно? Или опять, варианты "если не атаковать повороты вообще - едешь намного быстрее", только тут эта разница была еще заметнее?

срочно нужна дождевая гонка, походу, будет интересно
