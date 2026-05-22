Пьер Гасли о дождевых тестах на трассе «Маньи-Кур»: «Вы будете шокированы, когда узнаете результаты»

Гасли уклонился от ответа на вопрос про тесты в дождевых условиях.

Пилот «Альпин » высказался о своем участии в недавних дождевых тестах, которые прошли на трассе «Маньи-Кур».

Ранее француз уже управлял болидом 2026 года под дождем в Сильверстоуне в рамках съемочного дня – тогда, по его словам, «приходилось менять нижнее белье каждый круг».

«Вы, ребята, будете шокированы. Я доволен этими двумя днями, да. Вам будет интересно увидеть результаты.

У меня уже были тесты в Сильверстоуне, 20 января. И они вышли запоминающимися. Думаю, это останется со мной навсегда. Но на «Маньи-Куре » было кое-что еще, так что… Что именно? Вы не захотите, чтобы я ответил на этот вопрос», – сказал Гасли.

«Приходилось менять нижнее белье каждый круг». Пьер Гасли о пилотаже под дождем в болиде-2026

