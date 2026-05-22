Пьер Гасли о дождевых тестах на трассе «Маньи-Кур»: «Вы будете шокированы, когда узнаете результаты»
Гасли уклонился от ответа на вопрос про тесты в дождевых условиях.
Пилот «Альпин» высказался о своем участии в недавних дождевых тестах, которые прошли на трассе «Маньи-Кур».
Ранее француз уже управлял болидом 2026 года под дождем в Сильверстоуне в рамках съемочного дня – тогда, по его словам, «приходилось менять нижнее белье каждый круг».
«Вы, ребята, будете шокированы. Я доволен этими двумя днями, да. Вам будет интересно увидеть результаты.
У меня уже были тесты в Сильверстоуне, 20 января. И они вышли запоминающимися. Думаю, это останется со мной навсегда. Но на «Маньи-Куре» было кое-что еще, так что… Что именно? Вы не захотите, чтобы я ответил на этот вопрос», – сказал Гасли.
«Приходилось менять нижнее белье каждый круг». Пьер Гасли о пилотаже под дождем в болиде-2026
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
срочно нужна дождевая гонка, походу, будет интересно