Изменение моторов «Ф-1» могут отложить на 2028 год из-за разногласий между производителями (The Race)

Правки регламента «Ф-1» могут отложить.

По данным источников издания The Race, планируемое на 2027 год изменение моторов может быть отложено.

Ранее в ФИА заявили о планах скорректировать распределение мощности между ДВС и электрической составляющей в соотношении 60 на 40 – уйдя от текущих 50 на 50 (или, что чуть ближе к действительности, 55 на 45).

Федерация рассчитывала, что поправки вступят в силу уже в следующем году – однако для этого нужно согласие минимум четырех производителей. Как стало известно, сейчас корректировки однозначно поддерживают только «Мерседес » и «Ред Булл ». Остальные выступают за перенос правок на 2028 год.

Причины разные. Как пишет The Race, в «Ауди », например, считают, что сложно оправдать инвестиции в новый проект после серьезных затрат на текущую силовую установку. Источники издания полагают, что на создание нового мотора уйдет более 10 миллионов долларов. При этом производитель в целом готов согласиться с незначительными изменениями двигателя – но сомневается, что их удастся внедрить уже в следующем году.

Также выделяется случай «Феррари », которая в текущем сезоне делает ставку на ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities – дополнительные возможности в области разработок и обновлений; возможность для отстающих производителей доработать свои моторы в виде дополнительных часов работы).

Если в следующем году будет увеличен расход топлива (для достижения соотношения 60 на 40), то систему ADUO придется отменить – ведь иначе она даст чрезмерное преимущество отстающим. Скудерию, рассчитывающую опередить «Мерседес», такой вариант не устраивает.

