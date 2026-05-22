  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Изменение моторов «Ф-1» могут отложить на 2028 год из-за разногласий между производителями (The Race)
0

Изменение моторов «Ф-1» могут отложить на 2028 год из-за разногласий между производителями (The Race)

Правки регламента «Ф-1» могут отложить.

По данным источников издания The Race, планируемое на 2027 год изменение моторов может быть отложено.

Ранее в ФИА заявили о планах скорректировать распределение мощности между ДВС и электрической составляющей в соотношении 60 на 40 – уйдя от текущих 50 на 50 (или, что чуть ближе к действительности, 55 на 45).

Федерация рассчитывала, что поправки вступят в силу уже в следующем году – однако для этого нужно согласие минимум четырех производителей. Как стало известно, сейчас корректировки однозначно поддерживают только «Мерседес» и «Ред Булл». Остальные выступают за перенос правок на 2028 год.

Причины разные. Как пишет The Race, в «Ауди», например, считают, что сложно оправдать инвестиции в новый проект после серьезных затрат на текущую силовую установку. Источники издания полагают, что на создание нового мотора уйдет более 10 миллионов долларов. При этом производитель в целом готов согласиться с незначительными изменениями двигателя – но сомневается, что их удастся внедрить уже в следующем году.

Также выделяется случай «Феррари», которая в текущем сезоне делает ставку на ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities – дополнительные возможности в области разработок и обновлений; возможность для отстающих производителей доработать свои моторы в виде дополнительных часов работы).

Если в следующем году будет увеличен расход топлива (для достижения соотношения 60 на 40), то систему ADUO придется отменить – ведь иначе она даст чрезмерное преимущество отстающим. Скудерию, рассчитывающую опередить «Мерседес», такой вариант не устраивает.

ФИА объявила о повышении мощности ДВС и снижении доли гибрида в «Ф-1» с 2027 года. Гонщики критиковали текущее соотношение
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: The Race
logoФеррари
logoФормула-1
logoФИА
регламент
logoАуди
logoРед Булл
logoМерседес

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
500 миль Индианаполиса. Гонка продолжается, Маклоклин, Палоу, Малукас и Дейли борются за лидерство
10 минут назад
Гран-при Канады-2026. Стартовый порядок. Гонка – в 23:00
26 минут назад
Инфантино привез футбольный Кубок мира на Гран-при Канады
31 минуту назадФото
Оливер Бермэн: «Весь уик-энд бегаем по кругу»
45 минут назад
Джордж Расселл: «Мерседес» надеется на дубль, но в таких условиях будет непросто»
48 минут назад
Фернандо Алонсо: «Из болида «Астон Мартин» в его нынешнем виде можно выжать еще пару десятых секунды»
сегодня, 18:25
Лео Туррини: «Расселл считает себя Избранным и пытается представить Антонелли учеником. Все закончится плохо между ними»
сегодня, 18:14
Габриэл Бортолето: «Скорее всего, в гонке мы снова потеряем позиции»
сегодня, 17:41
Журналист Кинкеро: «Прогнозирую, один или оба пилота покинут «Кадиллак» в 2027-м. Обсуждения по Боттасу уже идут»
сегодня, 17:38
Андреа Стелла: «В дождевых условиях наибольшее беспокойство будет вызывать силовая установка»
сегодня, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Рекомендуем