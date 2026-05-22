  Аяо Комацу о слухах про конфликт с Оконом: «Хотите писать такое дерьмо? Пожалуйста. Но ###### # ###, разве это журналистика?»
Аяо Комацу о слухах про конфликт с Оконом: «Хотите писать такое дерьмо? Пожалуйста. Но ###### # ###, разве это журналистика?»

В «Хаасе» отреагировали на слухи про конфликт с Оконом.

Руководитель «Хааса» Аяо Комацу прокомментировал слухи про конфликт с пилотом команды Эстебаном Оконом.

«Я искренне не понимаю, откуда взялась эта история. Без понятия. Не знаю, вы цитировали эту бразильскую журналистку [Джулианн Серазоли], верно? Не знаю. Это все безосновательно. Полное дерьмо. Если кто-то хочет писать такое дерьмо, то пожалуйста. Но ###### # ### [черт возьми], разве это журналистика?

Не знаю. Это ужасно. Чего они пытаются добиться? Безумие. Нет никаких оснований для подобного. Не знаю, кто-то из вас вообще слышал, чтобы я что-то такое говорил? Да или нет? То-то же, невероятно. Я разговаривал с Эстебаном этим утром – на мой взгляд, с нашей стороны не от чего защищаться.

Удивительно читать, что, похоже, в Майами у меня были проблемы с Эстебаном. Когда это? Я с ним даже ни разу не спорил. Поразительно, как сочиняется такое дерьмо. И поскольку никто не проверяет источник, все просто начинают врать. Разве это журналистика? Это просто ###### [глупые] сплетни. Сколько проблем появляется из-за таких вот историй? Это просто пустая трата времени.

Эстебан начинает переживать, руководитель начинает переживать. Эстебан знает, что у нас не было никаких споров в Майами – по крайней мере, ничего особого. Этим утром мы просто улыбались и разговаривали о том, что это за ##### [глупость]. Я сказал, что все всем проясню, поскольку это полная ерунда. Полное дерьмище. Нам такого не надо», – сказал Комацу.

Эстебан Окон опроверг информацию о конфликте с Комацу: «Полная чушь, вся эта история сфабрикована»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: GPblog
«Но ###### # ### [черт возьми]» - есть сомнения в правильности шифрования.
Предположу что последнее слово «рот»
И перед нами победитель первой тройки игроков!!!!!
*расшифровки)
Спокойный и рассудительный Айо Комацу на 3й года начал говорить в том же стиле, что и Гюнтер Штайнер - эти клуоны-"журналисты" даже его вывели ;)

PS: Конечно, он не спорил с Оконом - их статус в команде это не предполагает.
С подсказками ребусы не так интересно разгадывать
Штайнер подготовил кадры. Сдержанный и рассудительный японец выдал тираду в духе Гюнтера легко и непринужденно.
С такой "журналистикой" никакой подготовки не надо - всё само-собой с языка слетит ;)
Лично меня даже не смущает. Мужская эмоциональность вообще весьма идет умным мужчинам.
Да ладно выдумывать... ###### # ### - вот такого мата в английском нет)))
Ну почему же нет? Your bunny wrote
🤣🤣
Какой конфликт!? С каким Эстебаном? Кто это вообще?
Комацу всю суть современной "журналистики" в 4 абзацах выдал
