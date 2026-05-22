Аяо Комацу о слухах про конфликт с Оконом: «Хотите писать такое дерьмо? Пожалуйста. Но ###### # ###, разве это журналистика?»

В «Хаасе» отреагировали на слухи про конфликт с Оконом.

Руководитель «Хааса » Аяо Комацу прокомментировал слухи про конфликт с пилотом команды Эстебаном Оконом .

«Я искренне не понимаю, откуда взялась эта история. Без понятия. Не знаю, вы цитировали эту бразильскую журналистку [Джулианн Серазоли], верно? Не знаю. Это все безосновательно. Полное дерьмо. Если кто-то хочет писать такое дерьмо, то пожалуйста. Но ###### # ### [черт возьми], разве это журналистика?

Не знаю. Это ужасно. Чего они пытаются добиться? Безумие. Нет никаких оснований для подобного. Не знаю, кто-то из вас вообще слышал, чтобы я что-то такое говорил? Да или нет? То-то же, невероятно. Я разговаривал с Эстебаном этим утром – на мой взгляд, с нашей стороны не от чего защищаться.

Удивительно читать, что, похоже, в Майами у меня были проблемы с Эстебаном. Когда это? Я с ним даже ни разу не спорил. Поразительно, как сочиняется такое дерьмо. И поскольку никто не проверяет источник, все просто начинают врать. Разве это журналистика? Это просто ###### [глупые] сплетни. Сколько проблем появляется из-за таких вот историй? Это просто пустая трата времени.

Эстебан начинает переживать, руководитель начинает переживать. Эстебан знает, что у нас не было никаких споров в Майами – по крайней мере, ничего особого. Этим утром мы просто улыбались и разговаривали о том, что это за ##### [глупость]. Я сказал, что все всем проясню, поскольку это полная ерунда. Полное дерьмище. Нам такого не надо», – сказал Комацу.

