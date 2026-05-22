Джордж Расселл: «Все эти слухи в прессе для меня просто шум»

Расселл не обращает внимания на слухи о своем будущем.

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что сохраняет хорошие и доверительные отношения с босом команды Тото Вольффом, и что он не беспокоится о своем будущем.

Будущее Расселла снова оказалось под вопросом после появления в прессе новой волны спекуляций об интересе «Мерседеса» к Максу Ферстаппену. Притом что сам Расселл в чемпионате занимает второе место, проигрывая своему напарнику Андреа Кими Антонелли.

«Да, конечно, мои отношения с Тото Вольффом остаются прежними. Во-первых, я вообще не обращаю внимания на эти слухи и ничего не читаю. Потому что даже положительные отзывы в прессе ничего на самом деле ничего тебе дают. Так что я сосредоточен на себе.

Во-вторых, у нас очень близкие отношения. За последние четыре года мы прошли через много тяжелых моментов, стараясь вернуть «Мерседес» на вершину. И теперь нам повезло оказаться в ситуации, где мы способны каждую неделю бороться за самые высокие места. Так что да, все эти слухи в прессе для меня просто шум», – рассказал Расселл.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
