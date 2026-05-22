Льюис Хэмилтон о примере Ферстаппена: «Не считаю для себя участие в гонке на «Нюрбургринге» обязательным»

Хэмилтон не вдохновился примером Ферстаппена.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что выступление Макса Ферстаппена в гонке «24 часа Нюрбургринга» вряд ли вдохновит его на то, чтобы повторить путь Макса и присоединиться к нему в следующем году.

При этом Хэмилтон признал, что ему нравится немецкая трасса и он не исключает выступлений на ней в будущем в том или ином соревновании.

«Пробудило ли выступление Макса мой интерес к участию в таких гонках? Нет, не особо. Да, безусловно, часть меня хочет когда-нибудь выступить на «Нордшляйфе», ведь я люблю эту трассу. Но в целом я даже не знаю. Да, это возможно. Но я не считаю для себя участие в этой гонке обязательным. Хотя, опять же, это возможно», – рассказал Хэмилтон.

Ферстаппен гнал к победе в сложнейшем марафоне, но сломалась машина

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoФеррари
24 часа Нюрбургринга
logoЛьюис Хэмилтон
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1

ну, на самом деле, Макс задал очень высокую планку. И он, в отличии от того же Хэмильтона, очень хорошо готов был благодаря постоянной езде на симуляторе и в онлайн гонках. Это не просто случайный гонщик формулы 1, это человек, который, пусть и виртуально, провел на трассе много и много часов и четко знает где и как надо ехать, где и как проходят траектории, где и как можно и нужно обгонять. Но большинство этого не будут видеть сразу, без тренировок, и кто бы ни пришел из формулы 1 - если они не поедут хотя бы на 90% от Макса - получат удар по репутации, а шансов поехать сразу без всех этих тренировок минимален. И если Хэмильтону это изначально не очень интересно, шанс, что он покажет что-то хорошее - не очень большой. И я думаю, он вполне это понимает. Странно, что Джордж все рвется за Максом, ведь у него будет та же проблема
нюрбургринг для гонщиков с яйцами а не для тряпочных подобий типа люси , люся лучше по подиуму женском платье пройдется чем проедет круг 🤣
Абсолютно верное замечание про подиум и петушиный наряд.
