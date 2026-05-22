Льюис Хэмилтон о примере Ферстаппена: «Не считаю для себя участие в гонке на «Нюрбургринге» обязательным»

Хэмилтон не вдохновился примером Ферстаппена.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон рассказал о том, что выступление Макса Ферстаппена в гонке «24 часа Нюрбургринга» вряд ли вдохновит его на то, чтобы повторить путь Макса и присоединиться к нему в следующем году.

При этом Хэмилтон признал, что ему нравится немецкая трасса и он не исключает выступлений на ней в будущем в том или ином соревновании.

«Пробудило ли выступление Макса мой интерес к участию в таких гонках? Нет, не особо. Да, безусловно, часть меня хочет когда-нибудь выступить на «Нордшляйфе», ведь я люблю эту трассу. Но в целом я даже не знаю. Да, это возможно. Но я не считаю для себя участие в этой гонке обязательным. Хотя, опять же, это возможно», – рассказал Хэмилтон.

Ферстаппен гнал к победе в сложнейшем марафоне, но сломалась машина