Норрис посвятил шлем борьбе с деменцией: ливрея показывает здоровый и поврежденный мозг
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис выступит на Гран-при Канады в особом шлеме.
Британец посвятил расцветку борьбе с деменцией. Ливрея разделена на две части: одна показывает здоровый мозг, вторая – мозг, пораженный потерей синапсов, контактов между нейронами.
Прибыль от продажи моделей шлема на сайте Норриса пойдет в фонд Race Against Dementia. Организацию основал трехкратный чемпион «Формулы-1» Джеки Стюарт, чья жена Хелен страдает от деменции.
«Гоночные шлемы всегда играли большую роль в моей жизни. Тем не менее ни один из моих дизайнов шлема не был сопряжен с таким серьезным посылом.
Ландо и Маура [Мальпетти, доктор из Race Against Dementia] нашли способ выразить очень сложные идеи с настоящей фантазией и индивидуальностью. Я благодарен Ландо за то, что он с таким энтузиазмом работает с Race Against Dementia», – сообщил Стюарт.
в этом году наткнулся на альбом Everywhere at the End of Time музыканта The Caretaker.
примерно 6 часов крайне своеобразной музыки, через которую переданы стадии деменции. интересные весьма ощущения были от прослушивания.
а Норрис молодец, правильные вещи делает