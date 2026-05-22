  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Норрис посвятил шлем борьбе с деменцией: ливрея показывает здоровый и поврежденный мозг
Фото
0

Норрис посвятил шлем борьбе с деменцией: ливрея показывает здоровый и поврежденный мозг

Норрис показал шлем, посвященный борьбе с деменцией.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис выступит на Гран-при Канады в особом шлеме.

Британец посвятил расцветку борьбе с деменцией. Ливрея разделена на две части: одна показывает здоровый мозг, вторая – мозг, пораженный потерей синапсов, контактов между нейронами.

Прибыль от продажи моделей шлема на сайте Норриса пойдет в фонд Race Against Dementia. Организацию основал трехкратный чемпион «Формулы-1» Джеки Стюарт, чья жена Хелен страдает от деменции.

«Гоночные шлемы всегда играли большую роль в моей жизни. Тем не менее ни один из моих дизайнов шлема не был сопряжен с таким серьезным посылом.

Ландо и Маура [Мальпетти, доктор из Race Against Dementia] нашли способ выразить очень сложные идеи с настоящей фантазией и индивидуальностью. Я благодарен Ландо за то, что он с таким энтузиазмом работает с Race Against Dementia», – сообщил Стюарт.

Ландо Норрис: «Влюбился в «Макларен» из-за «хромовой» ливреи в 2007-2008-м. Самая стильная машина»

Фото: сайт Ландо Норриса; соцсети команды «Макларен»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Race
logoстиль
шлемы
Джеки Стюарт
logoЗдоровье
logoМакларен
logoЛандо Норрис
logoФормула-1
Гран-при Канады

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
немного по теме.
в этом году наткнулся на альбом Everywhere at the End of Time музыканта The Caretaker.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Everywhere_at_the_End_of_Time
примерно 6 часов крайне своеобразной музыки, через которую переданы стадии деменции. интересные весьма ощущения были от прослушивания.
а Норрис молодец, правильные вещи делает
Шлем, показывающий два типа пользователей спортса.
Ответchemical brother
Шлем, показывающий два типа пользователей спортса.
вероятнее всего, только одна часть шлема относится к пользователям Спортса
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
500 миль Индианаполиса. Гонка продолжается, Маклоклин, Палоу, Малукас и Дейли борются за лидерство
10 минут назад
Гран-при Канады-2026. Стартовый порядок. Гонка – в 23:00
26 минут назад
Инфантино привез футбольный Кубок мира на Гран-при Канады
31 минуту назадФото
Оливер Бермэн: «Весь уик-энд бегаем по кругу»
45 минут назад
Джордж Расселл: «Мерседес» надеется на дубль, но в таких условиях будет непросто»
48 минут назад
Фернандо Алонсо: «Из болида «Астон Мартин» в его нынешнем виде можно выжать еще пару десятых секунды»
сегодня, 18:25
Лео Туррини: «Расселл считает себя Избранным и пытается представить Антонелли учеником. Все закончится плохо между ними»
сегодня, 18:14
Габриэл Бортолето: «Скорее всего, в гонке мы снова потеряем позиции»
сегодня, 17:41
Журналист Кинкеро: «Прогнозирую, один или оба пилота покинут «Кадиллак» в 2027-м. Обсуждения по Боттасу уже идут»
сегодня, 17:38
Андреа Стелла: «В дождевых условиях наибольшее беспокойство будет вызывать силовая установка»
сегодня, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Рекомендуем