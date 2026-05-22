Норрис посвятил шлем борьбе с деменцией: ливрея показывает здоровый и поврежденный мозг

Норрис показал шлем, посвященный борьбе с деменцией.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис выступит на Гран-при Канады в особом шлеме.

Британец посвятил расцветку борьбе с деменцией. Ливрея разделена на две части: одна показывает здоровый мозг, вторая – мозг, пораженный потерей синапсов, контактов между нейронами.

Прибыль от продажи моделей шлема на сайте Норриса пойдет в фонд Race Against Dementia. Организацию основал трехкратный чемпион «Формулы-1» Джеки Стюарт , чья жена Хелен страдает от деменции.

«Гоночные шлемы всегда играли большую роль в моей жизни. Тем не менее ни один из моих дизайнов шлема не был сопряжен с таким серьезным посылом.

Ландо и Маура [Мальпетти, доктор из Race Against Dementia] нашли способ выразить очень сложные идеи с настоящей фантазией и индивидуальностью. Я благодарен Ландо за то, что он с таким энтузиазмом работает с Race Against Dementia», – сообщил Стюарт.

