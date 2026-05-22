Фернандо Алонсо: «Мне не нужно ничего доказывать, я лучший»

Алонсо уверен в своем таланте и уровне.

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо рассказал о том, что текущие результаты в «Формуле-1» не влияют на его оценку собственных возможностей и он не считает, что ему нужно что-то доказывать себе и окружающим.

Алонсо спросили, как гонщик «Ф-1» может оценивать свой прогресс в условиях, когда его машина не слишком конкурентоспособна.

«Мне не нужно ничего оценивать и измерять. Я лучший. И мне не нужно ничего доказывать. Мне не нужно чувствовать что-то конкретное, чтобы верить в то, что я действительно выступаю на достаточно высоком уровне.

Вот если я отправлюсь на трек для картинга и там не окажусь быстрее всех – вот тогда я забеспокоюсь. Или если я сяду за руль машины GT и не окажусь быстрейшим. В общем, подобные вещи. При этом внутри я по-прежнему считаю себя лучшим, так что в контексте Гран-при «Формулы-1» это скорее вопрос того, когда в моем распоряжении окажется достаточно быстрая машина.

Так что я продолжаю ждать хорошей машины и в то же время стараюсь помочь команде. И при этом не растерять конкурентное преимущество, которое необходимо тебе для успеха в «Ф-1». Так что гонщику полезно выступать в разных категориях, на разных машинах, проверять себя в разных условиях и чувствовать себя конкурентоспособным», – рассказал Алонсо.

