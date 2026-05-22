0

Фернандо Алонсо: «Мне не нужно ничего доказывать, я лучший»

Алонсо уверен в своем таланте и уровне.

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о том, что текущие результаты в «Формуле-1» не влияют на его оценку собственных возможностей и он не считает, что ему нужно что-то доказывать себе и окружающим.

Алонсо спросили, как гонщик «Ф-1» может оценивать свой прогресс в условиях, когда его машина не слишком конкурентоспособна.

«Мне не нужно ничего оценивать и измерять. Я лучший. И мне не нужно ничего доказывать. Мне не нужно чувствовать что-то конкретное, чтобы верить в то, что я действительно выступаю на достаточно высоком уровне.

Вот если я отправлюсь на трек для картинга и там не окажусь быстрее всех – вот тогда я забеспокоюсь. Или если я сяду за руль машины GT и не окажусь быстрейшим. В общем, подобные вещи. При этом внутри я по-прежнему считаю себя лучшим, так что в контексте Гран-при «Формулы-1» это скорее вопрос того, когда в моем распоряжении окажется достаточно быстрая машина.

Так что я продолжаю ждать хорошей машины и в то же время стараюсь помочь команде. И при этом не растерять конкурентное преимущество, которое необходимо тебе для успеха в «Ф-1». Так что гонщику полезно выступать в разных категориях, на разных машинах, проверять себя в разных условиях и чувствовать себя конкурентоспособным», – рассказал Алонсо.

«Ф-1» в Мадриде не отменят. Новую трассу обкатали: от 24-градусного поворота захватывает дух!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: motorsport.com
logoАстон Мартин
logoФормула-1
logoФернандо Алонсо

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Просто все кто пишут про Хэмилтона «самовозник» я кроме как дятлами назвать не могу. Эти люди смотрят ф1 буквально 5-6 сезонов. Эти люди не следят за младшими сериями, эти люди не следят за историей ф1, они не знают не пути каждого гонщика в серию, как что кем и чем каждый добивался своего места и как что каждый из них вносит в команду. Это дилетанты. Они смотрят результаты и высказывают своей мнение что которое основано на поверхностных знаниях. Они не знаю путь того же Алонсо в Ф1, путь Хэмилтона, путь Феттеля. Чем они отличаются и что они делали и что из себя представляли до Ф1. Они пишут «самовоз» а когда им приводишь пример схожий с тем же Шумми и Сенной, которых они боготворят, но по тем же признакам не считают самовозами, ответят ничего не могут
ОтветСтанислав Тельных
Просто все кто пишут про Хэмилтона «самовозник» я кроме как дятлами назвать не могу. Эти люди смотрят ф1 буквально 5-6 сезонов. Эти люди не следят за младшими сериями, эти люди не следят за историей ф1, они не знают не пути каждого гонщика в серию, как что кем и чем каждый добивался своего места и как что каждый из них вносит в команду. Это дилетанты. Они смотрят результаты и высказывают своей мнение что которое основано на поверхностных знаниях. Они не знаю путь того же Алонсо в Ф1, путь Хэмилтона, путь Феттеля. Чем они отличаются и что они делали и что из себя представляли до Ф1. Они пишут «самовоз» а когда им приводишь пример схожий с тем же Шумми и Сенной, которых они боготворят, но по тем же признакам не считают самовозами, ответят ничего не могут
У Мерседеса объективно был лучший двигатель. В 14-20 годах даже Стролл выиграл бы титул. А снежинка в 2016 ещё и занял второе место в соревновании двух машин. Формулу смотрю больше 20 лет. Не несите чушь, а дятла вы в зеркале можете увидеть если что.
ОтветVano0032
У Мерседеса объективно был лучший двигатель. В 14-20 годах даже Стролл выиграл бы титул. А снежинка в 2016 ещё и занял второе место в соревновании двух машин. Формулу смотрю больше 20 лет. Не несите чушь, а дятла вы в зеркале можете увидеть если что.
Смотришь 20 лет, но понимание Ф1 по прежнему на нуле.
1) Если бы был Стролл в Мерседесе, то ему нужен еще более слабый напарник. А условный Росберг его бы раскатал без проблем.
2) В 2017-2018 гг. Феррари была крайне конкурентоспособной, а к перерывам вообще шла в лидерах. Тогда Феттель наошибался много, а Хэмилтон нет. Боттас приходил аж пятым в общем зачете по итогам сезона. Стролл бы пришел еще ниже. Так что никакой Стролл даже с еще большим днищем в напарниках не выиграл бы сезоны 2017-2018 гг.
Ну и такие слова как "снежинка" сразу выдают в тебе просто обычного хейтера)
О, естество наружу попёрло)))
Если бы у бабушки был буй- ,она была бы дедушкой....
Если вы не заметили, я написал, что тесты это не боевые условия как ни крути. Тесты это здорово это круто. Но гонки совершенно другой уровень и совершенно другое дело
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
500 миль Индианаполиса. Гонка продолжается, Маклоклин, Палоу, Малукас и Дейли борются за лидерство
10 минут назад
Гран-при Канады-2026. Стартовый порядок. Гонка – в 23:00
26 минут назад
Инфантино привез футбольный Кубок мира на Гран-при Канады
31 минуту назадФото
Оливер Бермэн: «Весь уик-энд бегаем по кругу»
45 минут назад
Джордж Расселл: «Мерседес» надеется на дубль, но в таких условиях будет непросто»
48 минут назад
Фернандо Алонсо: «Из болида «Астон Мартин» в его нынешнем виде можно выжать еще пару десятых секунды»
сегодня, 18:25
Лео Туррини: «Расселл считает себя Избранным и пытается представить Антонелли учеником. Все закончится плохо между ними»
сегодня, 18:14
Габриэл Бортолето: «Скорее всего, в гонке мы снова потеряем позиции»
сегодня, 17:41
Журналист Кинкеро: «Прогнозирую, один или оба пилота покинут «Кадиллак» в 2027-м. Обсуждения по Боттасу уже идут»
сегодня, 17:38
Андреа Стелла: «В дождевых условиях наибольшее беспокойство будет вызывать силовая установка»
сегодня, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Рекомендуем