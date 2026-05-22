Фернандо Алонсо: «Мне не нужно ничего доказывать, я лучший»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал о том, что текущие результаты в «Формуле-1» не влияют на его оценку собственных возможностей и он не считает, что ему нужно что-то доказывать себе и окружающим.
Алонсо спросили, как гонщик «Ф-1» может оценивать свой прогресс в условиях, когда его машина не слишком конкурентоспособна.
«Мне не нужно ничего оценивать и измерять. Я лучший. И мне не нужно ничего доказывать. Мне не нужно чувствовать что-то конкретное, чтобы верить в то, что я действительно выступаю на достаточно высоком уровне.
Вот если я отправлюсь на трек для картинга и там не окажусь быстрее всех – вот тогда я забеспокоюсь. Или если я сяду за руль машины GT и не окажусь быстрейшим. В общем, подобные вещи. При этом внутри я по-прежнему считаю себя лучшим, так что в контексте Гран-при «Формулы-1» это скорее вопрос того, когда в моем распоряжении окажется достаточно быстрая машина.
Так что я продолжаю ждать хорошей машины и в то же время стараюсь помочь команде. И при этом не растерять конкурентное преимущество, которое необходимо тебе для успеха в «Ф-1». Так что гонщику полезно выступать в разных категориях, на разных машинах, проверять себя в разных условиях и чувствовать себя конкурентоспособным», – рассказал Алонсо.
1) Если бы был Стролл в Мерседесе, то ему нужен еще более слабый напарник. А условный Росберг его бы раскатал без проблем.
2) В 2017-2018 гг. Феррари была крайне конкурентоспособной, а к перерывам вообще шла в лидерах. Тогда Феттель наошибался много, а Хэмилтон нет. Боттас приходил аж пятым в общем зачете по итогам сезона. Стролл бы пришел еще ниже. Так что никакой Стролл даже с еще большим днищем в напарниках не выиграл бы сезоны 2017-2018 гг.
Ну и такие слова как "снежинка" сразу выдают в тебе просто обычного хейтера)