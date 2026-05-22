Изак Аджар: «Ред Булл» пытается понять причину такого отставания от Ферстаппена. В Канаде точно будет лучше»

Аджар уверен, что в Монреале окажется ближе к Ферстаппену.

Гонщик «Ред Булл» Изак Аджар предположил, что трасса Гран-при Канады подойдет команде, а также поделился мнением о сильном проигрыше напарнику Максу Ферстаппену в Майами .

«Все зависит от того, что привезут соперники. Я ожидаю, что наш болид будет работать хорошо в таком диапазоне скоростей – без высокоскоростных поворотов. Безусловно, трасса должна подойти нашей команде лучше. Что касается результата, то, уверен, мы способны повторить то, что было в Майами.

Продолжается большая работа – мы с командой пытаемся понять, почему я так сильно отставал, почему у нашей стороны боксов было столько проблем. Мы определенно не справились. В этот уик-энд точно будет лучше.

Я просто хочу гоняться. В последнее время я не так много пилотирую. Мне не хватает ощущения, когда ты в болиде и по-настоящему атакуешь. У меня хорошие ощущения перед этим уик-эндом – посмотрим, оправдаются ли они или нет», – заявил француз.

