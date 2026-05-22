  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Изак Аджар: «Ред Булл» пытается понять причину такого отставания от Ферстаппена. В Канаде точно будет лучше»
0

Изак Аджар: «Ред Булл» пытается понять причину такого отставания от Ферстаппена. В Канаде точно будет лучше»

Аджар уверен, что в Монреале окажется ближе к Ферстаппену.

Гонщик «Ред Булл» Изак Аджар предположил, что трасса Гран-при Канады подойдет команде, а также поделился мнением о сильном проигрыше напарнику Максу Ферстаппену в Майами.

«Все зависит от того, что привезут соперники. Я ожидаю, что наш болид будет работать хорошо в таком диапазоне скоростей – без высокоскоростных поворотов. Безусловно, трасса должна подойти нашей команде лучше. Что касается результата, то, уверен, мы способны повторить то, что было в Майами.

Продолжается большая работа – мы с командой пытаемся понять, почему я так сильно отставал, почему у нашей стороны боксов было столько проблем. Мы определенно не справились. В этот уик-энд точно будет лучше.

Я просто хочу гоняться. В последнее время я не так много пилотирую. Мне не хватает ощущения, когда ты в болиде и по-настоящему атакуешь. У меня хорошие ощущения перед этим уик-эндом – посмотрим, оправдаются ли они или нет», – заявил француз.

Изак Аджар об аварии: «Летел по трассе, но все испортил»

Лоран Мекьес об аварии Аджара: «У «Ред Булл» нет поводов для беспокойства»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoРед Булл
Гран-при Канады
logoМакс Ферстаппен
logoИзак Аджар
logoФормула-1
Гран-при Майами

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Привет от Цуноды )) ушел так и не понял почему отставал !
А ему разве перед началом сезона не сказали, что обновления ставятся только на один болид?
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
500 миль Индианаполиса. Гонка продолжается, Маклоклин, Палоу, Малукас и Дейли борются за лидерство
9 минут назад
Гран-при Канады-2026. Стартовый порядок. Гонка – в 23:00
25 минут назад
Инфантино привез футбольный Кубок мира на Гран-при Канады
30 минут назадФото
Оливер Бермэн: «Весь уик-энд бегаем по кругу»
44 минуты назад
Джордж Расселл: «Мерседес» надеется на дубль, но в таких условиях будет непросто»
47 минут назад
Фернандо Алонсо: «Из болида «Астон Мартин» в его нынешнем виде можно выжать еще пару десятых секунды»
сегодня, 18:25
Лео Туррини: «Расселл считает себя Избранным и пытается представить Антонелли учеником. Все закончится плохо между ними»
сегодня, 18:14
Габриэл Бортолето: «Скорее всего, в гонке мы снова потеряем позиции»
сегодня, 17:41
Журналист Кинкеро: «Прогнозирую, один или оба пилота покинут «Кадиллак» в 2027-м. Обсуждения по Боттасу уже идут»
сегодня, 17:38
Андреа Стелла: «В дождевых условиях наибольшее беспокойство будет вызывать силовая установка»
сегодня, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Рекомендуем