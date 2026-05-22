Джордж Расселл готов выступить с Ферстаппеном на «Нюрбургринге»: «Я хочу соревноваться с лучшими»

Расселл готов объединиться с Ферстаппеном на «Нюрбургринге».

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл рассказал о том, готов ли он в будущем присоединиться к Максу Ферстаппену и выступить в гонке «24 часа Нюрбургринга».

«Ну, не стоит загадывать наперед, никогда не говори никогда. Ведь кто знает, что может случиться в будущем?

Макс, очевидно, один из лучших. И меня еще в прошлом году, по очевидным причинам, очень много спрашивали о том, как я отношусь к тому, чтобы стать с Максом напарниками. Хотя тогда речь шла о «Формуле-1», а не о том, чтобы стать напарниками по одному экипажу.

Но, знаете, я готов – и с удовольствием бы воспользовался такой возможностью. Ведь я хочу соревноваться с лучшими. Именно такой настрой был у меня, когда мы были напарниками с Льюисом Хэмилтоном, у меня такой же настрой в отношении Макса. Как и любому гонщику, тебе хочется соперничать с лучшими», – рассказал Расселл.

