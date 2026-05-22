Макс Ферстаппен о поломке на «24 часах Нюрбургринга»: «Осталось незавершенное дело. Но мне очень понравилось»

Ферстаппен получил удовольствие от гонки на «Нордшляйфе», несмотря на поломку.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями об обидном поражении в гонке «24 часа Нюрбургринга» за рулем «Мерседеса» из-за поломки.

«В целом это была отличная неделя. Я получил большое удовольствие, ведь я впервые проводил большую гонку на выносливость, и все шло очень хорошо. Машина была в хорошей форме, мы выступали очень здорово.

К сожалению, в нашем спорте все завязано на механике, и случилась эта поломка, которая стоила победы – до этого момента все оставалось под контролем.

Но весь этот опыт – пилотирование под дождем и в переменных условиях, работа с напарниками – мне это очень понравилось.

Возвращение в 2027-м? Конечно, я чувствую, что осталось незавершенное дело. Я хочу выиграть гонку, так что хочу вернуться, но зависит от календаря.

Однако, безусловно, это та гонка, которую я хочу проводить чаще», – сообщил четырехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Канады.

Ферстаппен гнал к победе в сложнейшем марафоне, но сломалась машина

«Называем Ферстаппена «Максипедией», потому что он знает все об автоспорте». Жюль Гунон о напарнике в гонках GT

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Макса можно понять. Обидно упустить победу из-за технических проблем. Жаль, что так получилось. Ждём возвращение в следующем сезоне.
