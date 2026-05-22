Макс Ферстаппен о поломке на «24 часах Нюрбургринга»: «Осталось незавершенное дело. Но мне очень понравилось»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями об обидном поражении в гонке «24 часа Нюрбургринга» за рулем «Мерседеса» из-за поломки.
«В целом это была отличная неделя. Я получил большое удовольствие, ведь я впервые проводил большую гонку на выносливость, и все шло очень хорошо. Машина была в хорошей форме, мы выступали очень здорово.
К сожалению, в нашем спорте все завязано на механике, и случилась эта поломка, которая стоила победы – до этого момента все оставалось под контролем.
Но весь этот опыт – пилотирование под дождем и в переменных условиях, работа с напарниками – мне это очень понравилось.
Возвращение в 2027-м? Конечно, я чувствую, что осталось незавершенное дело. Я хочу выиграть гонку, так что хочу вернуться, но зависит от календаря.
Однако, безусловно, это та гонка, которую я хочу проводить чаще», – сообщил четырехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Канады.
Ферстаппен гнал к победе в сложнейшем марафоне, но сломалась машина
«Называем Ферстаппена «Максипедией», потому что он знает все об автоспорте». Жюль Гунон о напарнике в гонках GT
Комментарии