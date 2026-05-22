  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Шарль Леклер: «Мерседес» остается лидером пелотона. «Феррари» нужно все сделать идеально, если мы хотим побороться»
0

Шарль Леклер: «Мерседес» остается лидером пелотона. «Феррари» нужно все сделать идеально, если мы хотим побороться»

Леклер оценил перспективы «Феррари» на Гран-при Канады.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Канады, а также отметил, что надеется на то, что Скудерия получит право на доработку своего двигателя, что в дальнейшем поможет сократить отставание от «Мерседеса».

«Я пока не знаю, была ли «Феррари» включена в список производителей, получивших право на доработку двигателя. Но я буду удивлен, если это окажется не так. Порой я вижу, что на прямых мы проигрываем в скорости не только «Мерседесу», но и «Ред Булл». Понятно, что многое зависит и от того, на какой уровень мы сможем выйти и чего сумеем достичь, но я уверен, что если «Феррари» сможет доработать свой двигатель, это нам поможет.

Что касается этого уик-энда, то в «Макларене» и «Ред Булл» определенно прибавляют и все лучше понимают, как работать со своими болидами, а «Мерседес» остается лидером пелотона. Вот почему в этот уик-энд нам нужно постараться выполнить все идеально, если мы хотим оказаться максимально близко к «Мерседесу», и при этом, надеюсь, опередить «Макларен» и «Ред Булл». Но это будет тяжело. Я в любом случае жду очень плотную борьбу», – рассказал Леклер.

«Ф-1» в Мадриде не отменят. Новую трассу обкатали: от 24-градусного поворота захватывает дух!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
logoФеррари
logoШарль Леклер
Гран-при Канады
logoМерседес
logoФормула-1
logoРед Булл
logoМакларен

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
500 миль Индианаполиса. Гонка продолжается, Маклоклин, Палоу, Малукас и Дейли борются за лидерство
9 минут назад
Гран-при Канады-2026. Стартовый порядок. Гонка – в 23:00
25 минут назад
Инфантино привез футбольный Кубок мира на Гран-при Канады
30 минут назадФото
Оливер Бермэн: «Весь уик-энд бегаем по кругу»
44 минуты назад
Джордж Расселл: «Мерседес» надеется на дубль, но в таких условиях будет непросто»
47 минут назад
Фернандо Алонсо: «Из болида «Астон Мартин» в его нынешнем виде можно выжать еще пару десятых секунды»
сегодня, 18:25
Лео Туррини: «Расселл считает себя Избранным и пытается представить Антонелли учеником. Все закончится плохо между ними»
сегодня, 18:14
Габриэл Бортолето: «Скорее всего, в гонке мы снова потеряем позиции»
сегодня, 17:41
Журналист Кинкеро: «Прогнозирую, один или оба пилота покинут «Кадиллак» в 2027-м. Обсуждения по Боттасу уже идут»
сегодня, 17:38
Андреа Стелла: «В дождевых условиях наибольшее беспокойство будет вызывать силовая установка»
сегодня, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Рекомендуем