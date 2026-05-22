Шарль Леклер: «Мерседес» остается лидером пелотона. «Феррари» нужно все сделать идеально, если мы хотим побороться»

Леклер оценил перспективы «Феррари» на Гран-при Канады.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о перспективах команды на предстоящем Гран-при Канады , а также отметил, что надеется на то, что Скудерия получит право на доработку своего двигателя, что в дальнейшем поможет сократить отставание от «Мерседеса ».

«Я пока не знаю, была ли «Феррари » включена в список производителей, получивших право на доработку двигателя. Но я буду удивлен, если это окажется не так. Порой я вижу, что на прямых мы проигрываем в скорости не только «Мерседесу», но и «Ред Булл». Понятно, что многое зависит и от того, на какой уровень мы сможем выйти и чего сумеем достичь, но я уверен, что если «Феррари» сможет доработать свой двигатель, это нам поможет.

Что касается этого уик-энда, то в «Макларене» и «Ред Булл» определенно прибавляют и все лучше понимают, как работать со своими болидами, а «Мерседес» остается лидером пелотона. Вот почему в этот уик-энд нам нужно постараться выполнить все идеально, если мы хотим оказаться максимально близко к «Мерседесу», и при этом, надеюсь, опередить «Макларен » и «Ред Булл». Но это будет тяжело. Я в любом случае жду очень плотную борьбу», – рассказал Леклер.

