  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис: «Важно сильно начать уик-энд со спринтом. Есть уверенность, что новинки «Макларена» сработают»
0

Ландо Норрис: «Важно сильно начать уик-энд со спринтом. Есть уверенность, что новинки «Макларена» сработают»

Норрис сообщил об оптимизме в «Макларене» перед гонкой в Монреале.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мыслями о подготовке к Гран-при Канады и раскладе сил в пелотоне.

«Кто знает? Я не знаю. Посмотрим.

Мы здорово провели уик-энд в Майами, но здесь совершенно другая конфигурация трассы, давать прогнозы очень сложно.

И сейчас нам все равно. Команда сосредоточена на том, чтобы подготовиться к уик-энду со спринтом. Важно сильно его начать – обычно именно это и определяет успех, когда уик-энд проходит со спринтом. Вот наша цель.

Есть кое-какие обновления, но некоторые из них едва ли будут заметны – речь о крошечных деталях. Но чем больше, тем лучше, и любое изменение, которое поможет оказаться быстрее – это плюс.

В Майами все обновления сработали так, как ожидалось, но и трасса подошла машине. Поэтому мы с осторожностью подходим к уик-энду на другом автодроме. Посмотрим, как «Мерседес» себя проявит, как будем выступать мы с обновлениями с Майами, а также с новыми элементами. Всегда есть риск, что не удастся идеально все выжать.

Но в Майами все сработало, и в команде есть уверенность, что и здесь новинки должны работать так, как ожидается. Мы уверены, что все сложится хорошо», – заявил чемпион «Формулы-1».

Джонни Херберт: «Думаю, в топ-3 на Гран-при Канады попадут оба пилота «Макларена» и Расселл»

Ландо Норрис: «Влюбился в «Макларен» из-за «хромовой» ливреи в 2007-2008-м. Самая стильная машина»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
logoМерседес
Гран-при Канады
logoЛандо Норрис
logoМакларен
logoФормула-1
Гран-при Майами

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
500 миль Индианаполиса. Гонка продолжается, Маклоклин, Палоу, Малукас и Дейли борются за лидерство
9 минут назад
Гран-при Канады-2026. Стартовый порядок. Гонка – в 23:00
25 минут назад
Инфантино привез футбольный Кубок мира на Гран-при Канады
30 минут назадФото
Оливер Бермэн: «Весь уик-энд бегаем по кругу»
44 минуты назад
Джордж Расселл: «Мерседес» надеется на дубль, но в таких условиях будет непросто»
47 минут назад
Фернандо Алонсо: «Из болида «Астон Мартин» в его нынешнем виде можно выжать еще пару десятых секунды»
сегодня, 18:25
Лео Туррини: «Расселл считает себя Избранным и пытается представить Антонелли учеником. Все закончится плохо между ними»
сегодня, 18:14
Габриэл Бортолето: «Скорее всего, в гонке мы снова потеряем позиции»
сегодня, 17:41
Журналист Кинкеро: «Прогнозирую, один или оба пилота покинут «Кадиллак» в 2027-м. Обсуждения по Боттасу уже идут»
сегодня, 17:38
Андреа Стелла: «В дождевых условиях наибольшее беспокойство будет вызывать силовая установка»
сегодня, 17:38
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Рекомендуем