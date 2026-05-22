Ландо Норрис: «Важно сильно начать уик-энд со спринтом. Есть уверенность, что новинки «Макларена» сработают»

Норрис сообщил об оптимизме в «Макларене» перед гонкой в Монреале.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мыслями о подготовке к Гран-при Канады и раскладе сил в пелотоне.

«Кто знает? Я не знаю. Посмотрим.

Мы здорово провели уик-энд в Майами, но здесь совершенно другая конфигурация трассы, давать прогнозы очень сложно.

И сейчас нам все равно. Команда сосредоточена на том, чтобы подготовиться к уик-энду со спринтом. Важно сильно его начать – обычно именно это и определяет успех, когда уик-энд проходит со спринтом. Вот наша цель.

Есть кое-какие обновления, но некоторые из них едва ли будут заметны – речь о крошечных деталях. Но чем больше, тем лучше, и любое изменение, которое поможет оказаться быстрее – это плюс.

В Майами все обновления сработали так, как ожидалось, но и трасса подошла машине. Поэтому мы с осторожностью подходим к уик-энду на другом автодроме. Посмотрим, как «Мерседес » себя проявит, как будем выступать мы с обновлениями с Майами, а также с новыми элементами. Всегда есть риск, что не удастся идеально все выжать.

Но в Майами все сработало, и в команде есть уверенность, что и здесь новинки должны работать так, как ожидается. Мы уверены, что все сложится хорошо», – заявил чемпион «Формулы-1».

