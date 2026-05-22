Макс Ферстаппен близок к тому, чтобы остаться в «Ф-1»: «Изменения в 2027-м – движение в очень позитивном направлении»

Ферстаппен подтвердил, что близок к тому, что продолжить выступления в «Ф-1».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен позитивно оценил изменения в регламенте «Формулы-1» в 2027 году.

Четырехкратный чемпион мира резко критиковал новые правила – в частности, слишком большую долю гибридной составляющей. В следующем году возрастет роль двигателя внутреннего сгорания в силовых установках.

Ранее Макс намекал на возможный уход из «Ф-1».

«Безусловно, это движение в очень позитивном направлении. Можно сказать, это тот минимум, на который я надеялся, и очень приятно, что изменения собираются реализовать. Несомненно, и «Ф-1» в этом нуждается», – заявил Ферстаппен перед Гран-при Канады .

Макс ответил, способствуют ли изменения тому, что он решит остаться в серии в следующем году:

«Да, определенно. Я просто хочу, чтобы в «Формуле-1» был качественный продукт, а это точно его улучшит. Это означает, что я буду доволен больше – а это мне и нужно, чтобы продолжать гоняться в «Формуле-1».

[Буду ли я в «Ф-1» в 2027-м] да или нет? Ну, это не имеет значения. Я счастлив там, где нахожусь сейчас, вижу серьезный прогресс команды, и это очень вдохновляет. Я в любом случае хотел остаться, но при этом изначально хотел видеть перемены. Надо подождать, пока подтвердят все детали. Но изменения, безусловно, необходимы.

Чем больше у тебя достижений, тем, естественно, твой голос звучит громче. Но, конечно, я очень доволен. В начале года я провел несколько встреч с ФОМ – конечно, с другими пилотами тоже, с ФИА. Здорово, что они открыты и прислушиваются к гонщикам. Когда мы говорим – по крайней мере большинство из нас – то говорим в интересах «Ф-1» в целом. Мы просто хотим сделать продукт лучше, вот почему появляются рекомендации. Безусловно, то, что сейчас пытаются сделать – это правильно».

ФИА объявила о повышении мощности ДВС и снижении доли гибрида в «Ф-1» с 2027 года. Гонщики критиковали текущее соотношение