Оскар Пиастри: «С «Ред Булл» не было переговоров, но интерес льстит»

Пиастри назвал лестным интерес со стороны «Ред Булл».

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал информацию о том, что «Ред Булл» нацелен на его приглашение в случае ухода Макса Ферстаппена.

«Для меня это новость, да. Разумеется, не было никаких переговоров или чего-то такого, но это льстит. Добавить особо нечего.

Надеюсь, это доказывает мою ценность как гонщика, и это приятно. Но я очень счастлив там, где нахожусь сейчас. Я уверен в этой команде – мы сможем выигрывать гонки и, надеюсь, титулы в будущем. Я тут очень счастлив», – подчеркнул австралиец перед Гран-при Канады.

Пиастри – главная цель «Ред Булл» на случай ухода Ферстаппена (Autosport)

Роб Смедли о возможном переходе Пиастри в «Ред Булл»: «Видел, как пилоты так поступали – ни разу не сработало»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
выкусите) никуда он не уйдет, и слава богу
Марк Качим
Пока не уйдёт. Но все может быстро измениться.
