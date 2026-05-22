Оскар Пиастри: «С «Ред Булл» не было переговоров, но интерес льстит»

Пиастри назвал лестным интерес со стороны «Ред Булл».

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри прокомментировал информацию о том, что «Ред Булл» нацелен на его приглашение в случае ухода Макса Ферстаппена .

«Для меня это новость, да. Разумеется, не было никаких переговоров или чего-то такого, но это льстит. Добавить особо нечего.

Надеюсь, это доказывает мою ценность как гонщика, и это приятно. Но я очень счастлив там, где нахожусь сейчас. Я уверен в этой команде – мы сможем выигрывать гонки и, надеюсь, титулы в будущем. Я тут очень счастлив», – подчеркнул австралиец перед Гран-при Канады .

