Оскар Пиастри: «С «Ред Булл» не было переговоров, но интерес льстит»
Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал информацию о том, что «Ред Булл» нацелен на его приглашение в случае ухода Макса Ферстаппена.
«Для меня это новость, да. Разумеется, не было никаких переговоров или чего-то такого, но это льстит. Добавить особо нечего.
Надеюсь, это доказывает мою ценность как гонщика, и это приятно. Но я очень счастлив там, где нахожусь сейчас. Я уверен в этой команде – мы сможем выигрывать гонки и, надеюсь, титулы в будущем. Я тут очень счастлив», – подчеркнул австралиец перед Гран-при Канады.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
