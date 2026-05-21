Давиде Вальсекки: «Не готов поставить на победу «Феррари» в чемпионате, конкуренты опережают их в темпах прогресса»

Вальсекки не верит в победу «Феррари».

Чемпион GP2 2012 года Давиде Вальсекки поделился мнением о перспективах «Феррари» в «Формуле-1» и шансах команды выиграть чемпионат в ближайшие годы.

«Судить о выступлениях «Феррари» мне всегда непросто, ведь я люблю эту команду, из-за чего всегда оцениваю ситуацию слишком оптимистично. Тем не менее, судить о перспективах «Феррари» непросто, а траектория развития команды в последние годы скорее говорит об отсутствии существенного прогресса.

Так если вы спросите меня, готов ли я поставить на победу «Феррари» в чемпионате, то я отвечу, что нет. Потому что в последние годы конкуренты всегда опережали «Феррари» в темпах прогресса. Так что статистика тут против «Феррари».

Сможет ли «Феррари» побороться за что-то серьезное? Ну, в их исполнении мы никогда не видели такого прогресса, какой был у «Макларена» во второй половине сезона. Последний раз мы видели что-то подобное от «Феррари» уже очень давно. Потому что даже во времена Феттеля команда уже была на спаде, а это было 8-9 лет назад», – рассказал Вальсекки.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: F1 Oversteer
Я думаю, что команда заявит о том, что сможет бороться, но уже в 2027 году)
V3ttel
Снова на тестах? 😅
Так говори прямо.
Двс Феррари снова провалила двс!
