  Льюис Хэмилтон: «Многие пытаются отправить меня на пенсию, но я о завершении карьеры вообще не думаю»
Льюис Хэмилтон: «Многие пытаются отправить меня на пенсию, но я о завершении карьеры вообще не думаю»

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон заявил, что не думает о завершении карьеры и уходе из «Формулы-1», и что он намерен продолжить свои выступления в следующем сезоне.

«У меня по-прежнему есть действующий контракт, так что для меня все ясно на сто процентов. Я по-прежнему сосредоточен и мотивирован. Я по-прежнему всем сердцем люблю то, чем занимаюсь, и пробуду здесь еще какое-то время, так что привыкайте.

Многие люди пытаются отправить меня на пенсию, хотя я сам о завершении карьеры вообще не думаю. Наоборот – я думаю о том, что будет дальше, составляю планы на ближайшие, скажем, пять лет. В общем, я планирую остаться в «Ф-1» еще на какое-то время», – рассказал Хэмилтон.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Если уж Алонсо не закончил карьеру чё Хэмилтону дёргаться, учитывая что какие никакие шансы на подиумы есть, борьба в верхней части пелотона, я уже молчу про деньги
Ну если он ориентируется на Алонсо то на пенсию ему еще рано.
Сейчас шансов на уход Ферстаппена больше, чем на уход Хэмилтона. Хотя кто бы мог подумать до начала сезона так
