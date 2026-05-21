Льюис Хэмилтон: «Многие пытаются отправить меня на пенсию, но я о завершении карьеры вообще не думаю»

Хэмилтон не планирует завершать карьеру.

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон заявил, что не думает о завершении карьеры и уходе из «Формулы-1», и что он намерен продолжить свои выступления в следующем сезоне.

«У меня по-прежнему есть действующий контракт, так что для меня все ясно на сто процентов. Я по-прежнему сосредоточен и мотивирован. Я по-прежнему всем сердцем люблю то, чем занимаюсь, и пробуду здесь еще какое-то время, так что привыкайте.

Многие люди пытаются отправить меня на пенсию, хотя я сам о завершении карьеры вообще не думаю. Наоборот – я думаю о том, что будет дальше, составляю планы на ближайшие, скажем, пять лет. В общем, я планирую остаться в «Ф-1» еще на какое-то время», – рассказал Хэмилтон.

