Андреа Кими Антонелли: «Отрывы между командами будут сокращаться»
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли поделился мнением о том, в каком состоянии команда подходит к предстоящему Гран-при Канады.
«Я прекрасно понимаю, что некоторые команды будут нас догонять. «Макларен» и «Ред Булл» уже сделали большой шаг вперед на Гран-при Майами, в то время как темп «Феррари» на том этапе, как мне кажется, не был показательным. Только в этот уик-энд мы увидим, как работает их обновленный болид. В любом случае, как мне кажется, отрывы между командами будут сокращаться.
Команда «Макларен» является действующим чемпионом, а в «Феррари» все лучше понимают особенности работы своего болида. Особенно учитывая то, как много новинок они подготовили. Ну а со временем команды будут все больше копировать решения друг друга, что приведет к сокращению разрывов. Вот почему на данном этапе сезона чрезвычайно важно стараться максимально использовать свои шансы на данном этапе сезона, когда у нас есть небольшое преимущество над соперниками», – рассказал Антонелли.
