Фернандо Алонсо о гибридных двигателях: «К сожалению, мы потеряли почти 10 лет настоящих гонок»

Алонсо не нравятся гибридные двигатели в «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин » Фернандо Алонсо полагает, что последние изменения, внесенные в правила использования двигателей и ограничения электрической составляющей вряд ли радикально изменят ситуацию в гонках.

«Лучше подождать нового цикла [нового технического регламента]. Природа этих гибридных двигателей все равно будет оставаться неизменной. И поощряться все равно будет медленное прохождение поворотов. Так что нет, я не думаю, что эти изменения дадут шаг в правильном направлении.

Проблема в том, что в свое время поднялся настоящий вихрь идей и мнений в поддержку электрификации «Формулы-1». Считалось, что за этими технологиями будущее. Только вот к гонкам все это не имеет никакого отношения. Гонки – это совсем другое.

Сейчас «Формула-1 » будет возвращаться к соотношению 60/40 [распределения мощности между ДВС и электрической батареей], в будущем акцент должен смещаться еще сильнее. Но, к сожалению, начиная с 2014 года и начала эры турбированных двигателей мы в итоге потеряли почти десять лет настоящих гонок, а то и больше», – рассказал Алонсо.

