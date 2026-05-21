  • Фернандо Алонсо о гибридных двигателях: «К сожалению, мы потеряли почти 10 лет настоящих гонок»
Алонсо не нравятся гибридные двигатели в «Ф-1».

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо полагает, что последние изменения, внесенные в правила использования двигателей и ограничения электрической составляющей вряд ли радикально изменят ситуацию в гонках.

«Лучше подождать нового цикла [нового технического регламента]. Природа этих гибридных двигателей все равно будет оставаться неизменной. И поощряться все равно будет медленное прохождение поворотов. Так что нет, я не думаю, что эти изменения дадут шаг в правильном направлении.

Проблема в том, что в свое время поднялся настоящий вихрь идей и мнений в поддержку электрификации «Формулы-1». Считалось, что за этими технологиями будущее. Только вот к гонкам все это не имеет никакого отношения. Гонки – это совсем другое.

Сейчас «Формула-1» будет возвращаться к соотношению 60/40 [распределения мощности между ДВС и электрической батареей], в будущем акцент должен смещаться еще сильнее. Но, к сожалению, начиная с 2014 года и начала эры турбированных двигателей мы в итоге потеряли почти десять лет настоящих гонок, а то и больше», – рассказал Алонсо.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
Отец Пелетона в каждом своём изречении истину вещает😮‍💨
Суть автоспорта это не открыть планку на прямой или нажать кнопку предварительно проезжая повороты на 70км медленнее
Пусть будет 7 обгонов за всю гонку, но оргазмических!💦
А можно и без них, как Сан-Марино 2005, 2006, когда всю гонку преследование и дичайшее давление!!! - сплошной sex
Ответ
О, ты живой! Ура!!
Ну ничего, глядишь лет через 10 всё вернётся на круги своя. Да и Алонсо как раз на пик формы выйдет
Это факт! Шуруповёрты в нынешнем виде, тупик! Формула е тому подтверждение
Ответ
Это факт! Шуруповёрты в нынешнем виде, тупик! Формула е тому подтверждение
Что плохого в формуле е? Особенно gen 4.
Да не 10, больше. С 2009 всё это началось - МГУХи, резина Пирелли, умирающая от поздних торможений и т.д.
Ответ
А Шумахер по силам ;)
