Фернандо Алонсо о гибридных двигателях: «К сожалению, мы потеряли почти 10 лет настоящих гонок»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо полагает, что последние изменения, внесенные в правила использования двигателей и ограничения электрической составляющей вряд ли радикально изменят ситуацию в гонках.
«Лучше подождать нового цикла [нового технического регламента]. Природа этих гибридных двигателей все равно будет оставаться неизменной. И поощряться все равно будет медленное прохождение поворотов. Так что нет, я не думаю, что эти изменения дадут шаг в правильном направлении.
Проблема в том, что в свое время поднялся настоящий вихрь идей и мнений в поддержку электрификации «Формулы-1». Считалось, что за этими технологиями будущее. Только вот к гонкам все это не имеет никакого отношения. Гонки – это совсем другое.
Сейчас «Формула-1» будет возвращаться к соотношению 60/40 [распределения мощности между ДВС и электрической батареей], в будущем акцент должен смещаться еще сильнее. Но, к сожалению, начиная с 2014 года и начала эры турбированных двигателей мы в итоге потеряли почти десять лет настоящих гонок, а то и больше», – рассказал Алонсо.
Суть автоспорта это не открыть планку на прямой или нажать кнопку предварительно проезжая повороты на 70км медленнее
Пусть будет 7 обгонов за всю гонку, но оргазмических!💦
А можно и без них, как Сан-Марино 2005, 2006, когда всю гонку преследование и дичайшее давление!!! - сплошной sex