  • Эстебан Окон опроверг информацию о конфликте с Комацу: «Полная чушь, вся эта история сфабрикована»
Эстебан Окон опроверг информацию о конфликте с Комацу: «Полная чушь, вся эта история сфабрикована»

Окон опроверг слухи о конфликте с Комацу.

Пилот «Хааса» Эстебан Окон опроверг информацию о конфликте с боссом команды Аяо Комацу, обвинив журналистов в фабрикации данных.

Ранее в прессе появилась информация, что у Окона возникли разногласия с Комацу на Гран-при Майами, и что француз может потерять место в «Хаасе» уже по ходу нынешнего сезона.

«Все это полная чушь. Просто невероятно. Я буквально только что общался с Аяо Комацу. При этом в статье, которую я писал, его вообще назвали Рио Комацу, что довольно забавно. И там было сказано, что в Майами между нами возникла серьезная ссора – и это полная чушь. Вся эта история сфабрикована.

Я полностью сосредоточен на работе с командой. Я поддерживаю команду, у меня действующий контракт. На данный момент мы провели всего четыре гонки, а разговоры о возможном будущем обычно начинаются не раньше лета.

История о ссоре в Майами – просто безумие. Да, у нас там был тяжелый уик-энд, так что мы собрались вместе, сели и все обсудили. Мы обсуждали многое – как нам улучшить определенные аспекты, как прибавить, что мы будем делать с машиной к следующему Гран-при. Обычные обсуждения. Так что я не знаю, кто сфабриковал эту историю, но ему лучше не попадаться мне на глаза.

Понятно, что подобные вещи на меня влияют – я ведь человек. Они влияют и на мою семью, на моих спонсоров, которые на меня рассчитывают, поддерживают меня в гонках. Очень сильно расстраивает то, как подобные вещи могут сильно навредить репутации пилота и как многое может случиться буквально за 2-3 дня, хотя никаких доказательств у людей нет. Эти люди просто придумывают истории, фабрикуют их, льют на тебя дерьмо, и считают это нормальным», – рассказал Окон.

Журналистка Серазоли: «Неясно, доедет ли Окон сезон до конца»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: crash.net
Автор, какую статью писал Окон? Может, хватит гонять дерьмо через гугл-переводчик? Ладно бы вам платили по 25к в мес, как 10 лет назад, но не сейчас.
Скоро не будет спонсоров никаких, Степа… Все же видят что у тебя перспектив никаких, но в то же время ты занимаешь место подрастающей перспективной молодежи. И слухи слухами, но тот же Камара должен же куда-то сесть. И Цунода еще может хороших спонсоров в команду привести. Так что, Степан, есть еще WEC, GT, не расстраивайся, готовься
перспектив никаких, а 10 лет в Ф1 продержался
Это результат политики закрытости современной ф-1. Раньше был постоянный приток новых команд. Каждый год появлялись новые команды и умирали старые ( включая легендарные). Шёл жёсткий естественный отбор. Аутсайдеры быстро теряли спонсоров и разорялись, ведь у спонсоров был выбор. Им было проще вложиться в новую команду, которая может со временем взлететь, чем поддерживать неудачников. Поэтому и среди пилотов была движуха. Если не тянешь, то могли по ходу сезона высадить из машины и заменить. Результаты Окона уже давно ниже ожиданий, и раньше его уже давно заменили бы на молодого и перспективного. Но сейчас ф-1 - это закрытая лига и у спонсоров по-сути нет выбора. Половина пелетона даже в перспективе не собирается бороться за титул. А зачем? Деньги капают, спонсоры никуда не денутся ( а если уйдут, то придут другие). Выбора то у них нет. Поэтому зачем рисковать с молодёжью? Ветераны на опыте очков наковыряют, да и машин поменьше разобьют. Всё экономия. Только под Оконом даже в таких условиях давно стул шатается. Если он не начнёт клепать очки на уровне Бермэна, то его карьере конец.
