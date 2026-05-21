Эстебан Окон опроверг информацию о конфликте с Комацу: «Полная чушь, вся эта история сфабрикована»

Окон опроверг слухи о конфликте с Комацу.

Пилот «Хааса » Эстебан Окон опроверг информацию о конфликте с боссом команды Аяо Комацу, обвинив журналистов в фабрикации данных.

Ранее в прессе появилась информация, что у Окона возникли разногласия с Комацу на Гран-при Майами , и что француз может потерять место в «Хаасе» уже по ходу нынешнего сезона.

«Все это полная чушь. Просто невероятно. Я буквально только что общался с Аяо Комацу. При этом в статье, которую я писал, его вообще назвали Рио Комацу, что довольно забавно. И там было сказано, что в Майами между нами возникла серьезная ссора – и это полная чушь. Вся эта история сфабрикована.

Я полностью сосредоточен на работе с командой. Я поддерживаю команду, у меня действующий контракт. На данный момент мы провели всего четыре гонки, а разговоры о возможном будущем обычно начинаются не раньше лета.

История о ссоре в Майами – просто безумие. Да, у нас там был тяжелый уик-энд, так что мы собрались вместе, сели и все обсудили. Мы обсуждали многое – как нам улучшить определенные аспекты, как прибавить, что мы будем делать с машиной к следующему Гран-при. Обычные обсуждения. Так что я не знаю, кто сфабриковал эту историю, но ему лучше не попадаться мне на глаза.

Понятно, что подобные вещи на меня влияют – я ведь человек. Они влияют и на мою семью, на моих спонсоров, которые на меня рассчитывают, поддерживают меня в гонках. Очень сильно расстраивает то, как подобные вещи могут сильно навредить репутации пилота и как многое может случиться буквально за 2-3 дня, хотя никаких доказательств у людей нет. Эти люди просто придумывают истории, фабрикуют их, льют на тебя дерьмо, и считают это нормальным», – рассказал Окон.

