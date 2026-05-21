Зак Браун: «Не поменял бы состав пилотов «Макларена» ни на какой другой»

Браун считает Норриса и Пиастри лучшим составом пилотов в «Ф-1».

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал о том, что очень доволен составом пилотов команды, который ему удалось собрать. И что он не поменял бы Ландо Норриса и Оскара Пиастри ни на какого другого гонщика.

«Задачей номер один в списке дел [для босса команды] всегда будет заполучить лучших в мире гонщиков. Да, конечно, вам еще нужно будет предоставить им болиды соответствующего уровня, чтобы достичь цели. Однако, как мне кажется, в «Формуле-1» сейчас плотность борьбы настолько высока, что даже при наличии лучшей машины вы не получите того преимущества для победы в чемпионате, которое даст вам наличие лучшего состава пилотов.

Так что во всех наших гоночных сериях [в которых выступает «Макларен»] нашей главной задачей является заполучить лучший состав пилотов из возможных. И я бы не поменял состав «Макларена » [в «Формуле-1»] ни на какой другой. И я полагаю, что ни одна из команд «Ф-1» сейчас не отказалась бы от состава Норрис-Пиастри», – рассказал Браун.

