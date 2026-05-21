В «Уильямсе» объявили о переходе четырех новых сотрудников
Команда «Уильямс» объявила о том, что достигла договоренности о переходе в штаб четырех новых сотрудников.
«Уильямсу» удалось переманить у «Макларена» Пирса Таинна, который занимал должность операционного директора. В «Уильямсе» Таинн займет должность директора отдела оптимизации и планирования. К своим обязанностям специалист сможет приступить в августе.
Вместе с ним к «Уильямсу» присоединится Клэр Симпсон, 12 лет проработавшая в «Мерседесе» – в новой команде она займет должность директора отдела развития аэродинамики и будет работать вместе с главой отдела аэродинамики Хуаном Молиной.
Фред Джадд в «Уильямсе» главной отдела оптимизации производительности – ранее он 17 лет проработал на разных должностях в моторном подразделении «Мерседеса».
В то же время Стив Бут перейдет в «Уильямс» из «Альпин» и займет должность директора отдела разработок узлов, связанных с шасси.
