В «Уильямсе» объявили о переходе четырех новых сотрудников

«Уильямс» переманил четырех сотрудников у конкурентов.

Команда «Уильямс» объявила о том, что достигла договоренности о переходе в штаб четырех новых сотрудников.

«Уильямсу» удалось переманить у «Макларена» Пирса Таинна, который занимал должность операционного директора. В «Уильямсе» Таинн займет должность директора отдела оптимизации и планирования. К своим обязанностям специалист сможет приступить в августе.

Вместе с ним к «Уильямсу» присоединится Клэр Симпсон, 12 лет проработавшая в «Мерседесе» – в новой команде она займет должность директора отдела развития аэродинамики и будет работать вместе с главой отдела аэродинамики Хуаном Молиной.

Фред Джадд в «Уильямсе» главной отдела оптимизации производительности – ранее он 17 лет проработал на разных должностях в моторном подразделении «Мерседеса».

В то же время Стив Бут перейдет в «Уильямс» из «Альпин» и займет должность директора отдела разработок узлов, связанных с шасси.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
