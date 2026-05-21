Лука ди Монтедземоло: «Главным образом «Феррари» не хватает души»

Ди Монтедземоло назвал главную проблему «Феррари».

Директор компании «Макларен» и бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло поделился мнением о проблемах, которые, как ему кажется, мешают Скудерии вернуть победные времена.

Ди Монтедземоло спросили, какие шаги, на его взгляд, нужно предпринять новому руководству «Феррари», чтобы получить шанс снова начать побеждать.

«Помимо прочего, главным образом «Феррари » сейчас не хватает души. Отсутствие необходимого спортивного духа у руководства также мешает достижению результатов на трассе», – рассказал ди Монтедземоло.

