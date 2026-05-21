Лука ди Монтедземоло: «Главным образом «Феррари» не хватает души»

Ди Монтедземоло назвал главную проблему «Феррари».

Директор компании «Макларен» и бывший президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло поделился мнением о проблемах, которые, как ему кажется, мешают Скудерии вернуть победные времена.

Ди Монтедземоло спросили, какие шаги, на его взгляд, нужно предпринять новому руководству «Феррари», чтобы получить шанс снова начать побеждать.

«Помимо прочего, главным образом «Феррари» сейчас не хватает души. Отсутствие необходимого спортивного духа у руководства также мешает достижению результатов на трассе», – рассказал ди Монтедземоло.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Blick
Главным образом Феррари не хватает нормального руководителя.
Причём даже изначально не в команде Ф1, а в самом верху компании
Как будто бы наоборот , с душой все впорядке , а вот чего не хватает , так это живых мозгов инженерной группе . Хотя стоит признать , что с шасси в этом году потрудились , много инноваций . Но вот мотор полное дерьмо . Старина Энцо перевернулся бы в гробу если б знал , что у Феррари такой дефицит мощности относительно лидеров.
Старина Энцо сам лично создал в Феррари ген кретинизма, где не принято ни при какой ситуации критиковать мнение руководства, направление развития, иметь свое мнение, и пытаться учить или советовать или чинам сверху слушать плебеев. Что царь сказал то и будет. Поэтому у Феррари за 41 сезон с 1959 до чемпионств Шумахера лишь 5 титулов. 5, Карл, титулов за 41 сезон! А правление Тодта и Шумахера-единственная светлая продолжительная серия за всю историю Феррари. У РБ за 21 сезон существования и то больше.
Мне кажется, что только душа там и есть.
Может порядка и мозгов не хватает?
Наоборот итальянской души слишком много.
Началась метафизика. Инженер сломался. Турбины помощнее вам не хватает, не вывозите на прямых.
Что он несет? В РБ и Мерсе души видимо было очень много для побед. Как пример. Клоунады и главным образом дилетантство.
