Хорнер стал специальным советником инвестиционного фонда Oakley Capital

Хорнер стал советником в инвестиционном фонде.

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заключил соглашение с Oakley Capital и стал специальным советником инвестиционного фонда.

У Oakley Capital есть доли одной из команд, участвующих в регате «Кубок Америки, также фонд вкладывается в соревнования по паделу и гольфу.

Ранее сообщалось, что Хорнер ведет переговоры с китайским производителем BYD о возможности прихода компании в «Формулу-1» с 12-й командой. Также Хорнер заинтересован в приобретении 24 процента акций «Альпин ».

Экс-босс «Ред Булл» Хорнер ведет переговоры с BYD о создании 12-й команды «Ф-1» (Planet F1)