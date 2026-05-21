MotoGP. Алекс Маркес пропустит гонки в Италии и Венгрии из-за травмы

Алекс Маркес пропустит две гонки MotoGP из-за травмы.

Пилот «Грезини» Алекс Маркес пропустит как минимум два ближайших Гран-при – гонки пройдут в Италии и Венгрии.

Алекс Маркес получил травмы плеча и шеи в аварии на этапе в Каталонии. Команда сделала официальное заявление, в котором сообщила, что испанец точно пропустит две ближайшие гонки. Маркес сломал ключицу в инциденте со столкновением между ним и гонщиком «КТМ» Педро Акостой.

Не ясно, будет ли команда искать для Маркеса замену. У «Грезини» нет официального резервного пилота, однако, когда напарник Маркеса Фермин Альдегер был вынужден пропустить Гран-при Таиланда на старте сезона, его заменил тест-пилот «Дукати» Микеле Пирро.

