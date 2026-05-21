Мартен будет резервным пилотом «Уильямса» на Гран-при Канады

Мартен будет запасным пилотом «Уильямса» в Монреале.

Тест-пилот «Уильямса » Виктор Мартен возьмет на себя обязанности резервного гонщика команды на предстоящем Гран-при Канады .

Мартен сядет за руль болида «Уильямса» в том случае, если Карлосу Сайнсу или Алексу Албону потребуется замена.

Люк Браунинг , который обычно выполняет обязанности резервного пилота, в этот уик-энд будет принимать участие в этапе японской «Супер-Формулы».

