Мартен будет резервным пилотом «Уильямса» на Гран-при Канады
Тест-пилот «Уильямса» Виктор Мартен возьмет на себя обязанности резервного гонщика команды на предстоящем Гран-при Канады.
Мартен сядет за руль болида «Уильямса» в том случае, если Карлосу Сайнсу или Алексу Албону потребуется замена.
Люк Браунинг, который обычно выполняет обязанности резервного пилота, в этот уик-энд будет принимать участие в этапе японской «Супер-Формулы».
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: nextgen-auto
