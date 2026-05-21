Мартин Брандл о Гран-при Канады: «Гонщики немного опасаются – они не знают, чего ждать от новых болидов в дождь»

Гонщики опасаются дождевого Гран-при Канады – считает Брандл.

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1» Мартин Брандл полагает, что гонщики с опаской ждут предстоящего Гран-при Канады , учитывая то, что этап может пройти в дождевых условиях.

При этом пилоты пока не провели ни одного дождевого этапа на новых болидах.

«Гонщики немного испуганы и опасаются – ведь они не знают, чего ждать от новых болидов под дождем. Эти болиды мощнее, но при этом уровень прижимной силы стал заметно ниже, сцепление с трассой ухудшилось. И они не знают, чего ждать. Еще ни у кого не было возможности действительно атаковать и бороться в гонке в дождевых условиях. Так что нас может ждать настоящая драма.

Из восьми последних Гран-при Канады только одна гонка прошла без появления на трассе машины безопасности, ведь если кто-то попадает в аварию, машина, по сути, остается на трассе. В этом смысле трасса очень непростая, и гонщикам это нравится», – рассказал Брандл.

