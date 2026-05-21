Джонни Херберт: «Ферстаппен никогда добровольно не уйдет из «Ф-1»

Херберт не верит в угрозы ухода Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт считает, что Макс Ферстаппен преувеличивает свое недовольство новыми болидами «Ф-1» не добровольно не покинет из-за этого гоночную серию.

«Макс немного утрирует. Он никогда [добровольно] не уйдет из «Формулы-1», потому что эти гоночные болиды все равно остаются лучшими в мире. И они по-прежнему, вероятно, дают гонщикам наиболее сильные ощущения от пилотажа.

Так что Ферстаппен просто играет, это политика – и я прекрасно его понимаю. Ферстаппен, как и все остальные гонщики, хочет выступать за рулем болида, который бросает им вызов, проверяет их возможности. Нынешние болиды «Ф-1» этого не делают, поэтому гонщики недовольны.

В любом случае, в «Ф-1» уже были предприняты усилия для улучшения ситуации путем корректировки регламента, в результате отношение гонщиков к новым болидам улучшится», – рассказал Херберт.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Некоторые пытаются взять Макса на слабо
ОтветЕвгений Потапенко
Это несложно, учитывая психическую неуравновешенность Йосовича. Жоре это удавалось несколько раз, например.)
ОтветPaninaro
Вы смешиваете гоночные эмоции и решение, которое не принимается за долю секунды. Прям прочитает Ферстаппен, что о нём Херберт сказал (и до Херберта), и напишет заявление по собственному желанию, да.
Конечно, он ещё и дольше Алонсо по возрасту переседит) Знаем мы такой типаж)
Расселл сошел с дистанции Гран-при Канады из-за поломки болида
1 минуту назадФото
500 миль Индианаполиса. Розенквист выиграл гонку с рекордно малым отрывом в 0,023 секунды, обогнав Малукаса на последних метрах
39 минут назадВидео
Гран-при Канады-2026. Гонка началась
57 минут назадLive
Льюис Хэмилтон: «Гонка пройдет в непростых условиях, так что возможно все»
сегодня, 19:37
Макс Ферстаппен о Гран-при Канады: «Будет хаос, условия очень сложные»
сегодня, 19:37
Хуан-Пабло Монтойя: «Антонелли не боится совершать маневры – это круто»
сегодня, 19:34
Инфантино привез футбольный Кубок мира на Гран-при Канады
сегодня, 18:55Фото
Оливер Бермэн: «Весь уик-энд бегаем по кругу»
сегодня, 18:41
Джордж Расселл: «Мерседес» надеется на дубль, но в таких условиях будет непросто»
сегодня, 18:38
Фернандо Алонсо: «Из болида «Астон Мартин» в его нынешнем виде можно выжать еще пару десятых секунды»
сегодня, 18:25
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
