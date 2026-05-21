Джонни Херберт: «Ферстаппен никогда добровольно не уйдет из «Ф-1»

Херберт не верит в угрозы ухода Ферстаппена.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт считает, что Макс Ферстаппен преувеличивает свое недовольство новыми болидами «Ф-1» не добровольно не покинет из-за этого гоночную серию.

«Макс немного утрирует. Он никогда [добровольно] не уйдет из «Формулы-1», потому что эти гоночные болиды все равно остаются лучшими в мире. И они по-прежнему, вероятно, дают гонщикам наиболее сильные ощущения от пилотажа.

Так что Ферстаппен просто играет, это политика – и я прекрасно его понимаю. Ферстаппен, как и все остальные гонщики, хочет выступать за рулем болида, который бросает им вызов, проверяет их возможности. Нынешние болиды «Ф-1» этого не делают, поэтому гонщики недовольны.

В любом случае, в «Ф-1» уже были предприняты усилия для улучшения ситуации путем корректировки регламента, в результате отношение гонщиков к новым болидам улучшится», – рассказал Херберт.

