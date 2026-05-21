Льюис Хэмилтон: «Отлично чувствую себя в «Феррари». Разве что спонсорских мероприятий проводим чуть больше, чем хотелось бы»

Хэмилтон доволен адаптацией в «Феррари».

Пилот «Феррари » Льюис Хэмилтон рассказал, что после не самого удачного прошлого сезона доволен тем, как он и команда адаптировались к работе друг с другом.

«Чувствую себя очень хорошо. У нас с командой ушло много времени на поиск правильного баланса с обеих сторон, да и прошлый сезон был трудным, учитывая то, что мы остановили работу над развитием болида.

Мы многое изменили как внутри команды, так и в отношении своих действий в работе на базе. И мы еще ни разу не работали так эффективно, как сейчас. Разве что спонсорских мероприятий приходится проводить чуть больше, чем хотелось бы, но в остальном все просто отлично», – рассказал Хэмилтон.

