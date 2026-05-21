  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Льюис Хэмилтон: «Отлично чувствую себя в «Феррари». Разве что спонсорских мероприятий проводим чуть больше, чем хотелось бы»
0

Льюис Хэмилтон: «Отлично чувствую себя в «Феррари». Разве что спонсорских мероприятий проводим чуть больше, чем хотелось бы»

Хэмилтон доволен адаптацией в «Феррари».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал, что после не самого удачного прошлого сезона доволен тем, как он и команда адаптировались к работе друг с другом.

«Чувствую себя очень хорошо. У нас с командой ушло много времени на поиск правильного баланса с обеих сторон, да и прошлый сезон был трудным, учитывая то, что мы остановили работу над развитием болида.

Мы многое изменили как внутри команды, так и в отношении своих действий в работе на базе. И мы еще ни разу не работали так эффективно, как сейчас. Разве что спонсорских мероприятий приходится проводить чуть больше, чем хотелось бы, но в остальном все просто отлично», – рассказал Хэмилтон.

«Ф-1» в Мадриде не отменят. Новую трассу обкатали: от 24-градусного поворота захватывает дух!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
logoФеррари
logoЛьюис Хэмилтон
logoФормула-1

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Расселл сошел с дистанции Гран-при Канады из-за поломки болида
1 минуту назадФото
500 миль Индианаполиса. Розенквист выиграл гонку с рекордно малым отрывом в 0,023 секунды, обогнав Малукаса на последних метрах
39 минут назадВидео
Гран-при Канады-2026. Гонка началась
57 минут назадLive
Льюис Хэмилтон: «Гонка пройдет в непростых условиях, так что возможно все»
сегодня, 19:37
Макс Ферстаппен о Гран-при Канады: «Будет хаос, условия очень сложные»
сегодня, 19:37
Хуан-Пабло Монтойя: «Антонелли не боится совершать маневры – это круто»
сегодня, 19:34
Инфантино привез футбольный Кубок мира на Гран-при Канады
сегодня, 18:55Фото
Оливер Бермэн: «Весь уик-энд бегаем по кругу»
сегодня, 18:41
Джордж Расселл: «Мерседес» надеется на дубль, но в таких условиях будет непросто»
сегодня, 18:38
Фернандо Алонсо: «Из болида «Астон Мартин» в его нынешнем виде можно выжать еще пару десятых секунды»
сегодня, 18:25
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Рекомендуем