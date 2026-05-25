Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2026
Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Канады
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 131 очко
2. Джордж Расселл («Мерседес») – 88
3. Шарль Леклер («Феррари») – 75
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 72
5. Ландо Норрис («Макларен») – 58
6. Оскар Пиастри («Макларен») – 48
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 43
8. Пьер Гасли («Альпин») – 20
9. Оливер Бермэн («Хаас») – 18
10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 16
11. Франко Колапинто («Альпин») – 15
12. Изак Аджар («Ред Булл») – 14
13. Карлос Сайнс («Уильямс») – 6
14. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 5
15. Габриэл Бортолето («Ауди») – 2
16. Эстебан Окон («Хаас») – 1
17. Алекс Албон («Уильямс») – 1
18. Нико Хюлькенберг («Ауди») – 0
19. Валттери Боттас («Кадиллак») – 0
20. Серхио Перес («Кадиллак») – 0
21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 0
22. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Мерседес» – 219 очков
2. «Феррари» – 147
3. «Макларен» – 106
4. «Ред Булл» – 57
5. «Альпин» – 35
6. «Рейсинг Буллз» – 21
7. «Хаас» – 19
8. «Уильямс» – 7
9. «Ауди» – 2
10. «Кадиллак» – 0
11. «Астон Мартин» – 0
