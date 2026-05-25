  • Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2026
Расклады в личном и командном зачетах «Ф-1» после Гран-при Канады.

Положение пилотов в чемпионате после Гран-при Канады

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 131 очко

2. Джордж Расселл («Мерседес») – 88

3. Шарль Леклер («Феррари») – 75

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») – 72

5. Ландо Норрис («Макларен») – 58

6. Оскар Пиастри («Макларен») – 48

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 43

8. Пьер Гасли («Альпин») – 20

9. Оливер Бермэн («Хаас») – 18

10. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») – 16

11. Франко Колапинто («Альпин») – 15

12. Изак Аджар («Ред Булл») – 14

13. Карлос Сайнс («Уильямс») – 6

14. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») – 5

15. Габриэл Бортолето («Ауди») – 2

16. Эстебан Окон («Хаас») – 1

17. Алекс Албон («Уильямс») – 1

18. Нико Хюлькенберг («Ауди») – 0

19. Валттери Боттас («Кадиллак») – 0

20. Серхио Перес («Кадиллак») – 0

21. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 0

22. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 0

Положение команд в Кубке конструкторов

1. «Мерседес» – 219 очков

2. «Феррари» – 147

3. «Макларен» – 106

4. «Ред Булл» – 57

5. «Альпин» – 35

6. «Рейсинг Буллз» – 21

7. «Хаас» – 19

8. «Уильямс» – 7

9. «Ауди» – 2

10. «Кадиллак» – 0

11. «Астон Мартин» – 0

Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Расселл сошел

Опубликовал: Михаил Ширяев
Всё-таки Тото сделает из Кими чемпиона, ну ладно, всяко лучше чем Жоржик.
Талант конечно есть у Кими, но ошибки в каждом заезде. Чемпионами такие не становятся
Скажи это Францу Херманну в его первые сезоны с ещё большим количеством ошибок и крашами крупными)
3 очка между Льюисом и Шарлем
У Макларенов с надежностью машины совсем все плохо
теперь не только у Мкларена. У Джорджа тоже с движком произошло что-то
Если Рассел срочно не начнёт выигрывать интриге придёт Астон Мартин
Ой,сейчас так хорошо показали, что у Льюиса 90 очков))
А почему после гонки Канады ,на трансляций показывают что у кими 156 очков , а на самом деле 131 ?
Там совсем неправильные итоги показали. У всех пилотов было намного больше очков, чем на самом деле
Легко можно было подсчитать - они всем в топ-5 по итогам гонки подсчитали почему-то двойные очки, то есть Антонелли = 50 вместо 25, Левису = 36 вместо 18, Максу = 30 вместо 15 и т.п.
Плюс эти же баллы перенесли и на Кубок конструкторов.
