Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Расселл сошел

Антонелли выиграл Гран-при Канады «Ф-1», Расселл сошел.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли одержал четвертую победу подряд.

Его напарник Джордж Расселл, стартовавший с поула, боролся за лидерство с Кими, а затем сошел из-за поломки.

Второе место занял гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон, обогнавший Макса Ферстаппена из «Ред Булл» незадолго до финиша. Шесть пилотов досрочно завершили заезд.

Гран-при Канады

Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль

24 мая 2026 года

Гонка

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 68 кругов

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +10,768

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +11,276

4. Шарль Леклер («Феррари») +44,151

5. Изак Аджар («Ред Булл») +1 круг

6. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг

8. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг

9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг

10. Оливер Бермэн («Хаас») +1 круг

11. Оскар Пиастри («Макларен») +2 круга

12. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2 круга

13. Габриэл Бортолето («Ауди») +2 круга

14. Эстебан Окон («Хаас») +2 круга

15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +4 круга

16. Валттери Боттас («Кадиллак») +4 круга

Сошли:

Серхио Перес («Кадиллак»)

Ландо Норрис («Макларен»)

Джордж Расселл («Мерседес»)

Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

Алекс Албон («Уильямс»)

Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2026