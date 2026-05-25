  Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Расселл сошел
Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Расселл сошел

Антонелли выиграл Гран-при Канады «Ф-1», Расселл сошел.

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли одержал четвертую победу подряд.

Его напарник Джордж Расселл, стартовавший с поула, боролся за лидерство с Кими, а затем сошел из-за поломки.

Второе место занял гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон, обогнавший Макса Ферстаппена из «Ред Булл» незадолго до финиша. Шесть пилотов досрочно завершили заезд.

Гран-при Канады

Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль

24 мая 2026 года

Гонка

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 68 кругов

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +10,768

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +11,276

4. Шарль Леклер («Феррари») +44,151

5. Изак Аджар («Ред Булл») +1 круг

6. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг

8. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг

9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг

10. Оливер Бермэн («Хаас») +1 круг

11. Оскар Пиастри («Макларен») +2 круга

12. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2 круга

13. Габриэл Бортолето («Ауди») +2 круга

14. Эстебан Окон («Хаас») +2 круга

15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +4 круга

16. Валттери Боттас («Кадиллак») +4 круга

Сошли:

Серхио Перес («Кадиллак»)

Ландо Норрис («Макларен»)

Джордж Расселл («Мерседес»)

Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

Алекс Албон («Уильямс»)

Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2026

Опубликовал: Михаил Ширяев
Комментарии

Рассел думал заменит Хэма, а оказалось что его брали на место Боттаса))
По мне он подтверждает свой статус вторикеллы. Скорость есть, а стабильности и безошибочного пилотажа так и нет. Дай Максу или Льюису эту машину. Они бы выигрывали без каких либо вопросов (кроме технических).
Сэр, красавчик! Не подходи больше к симулятору Феррари и бери маму с собой на Гран-При почаще! Молодец.
Стратеги маков в межсезонье стажировку в Феррари проходили?
Да они вроде часто свои умения демонстрируют. Далеко не первый раз подобные приколы.
Так они вроде в соло практически затащили Максу прошлый сезон, но даже их помощи для исторического камбека не хватило
Кими и Джордж талантливые персонажи, красиво боролись, но сравните. Там много суеты и куча ошибок, тут у Льюиса с Максом они уже сколько кругов вообще без помарок едут близко к идеалу. Опыт все же сильно решает.
Тото выключил тачку Роскошного
идеальная тактика, у рассела поломки, антонелли чемпион, рассела кикаем, ферстаппена берем, все нормас для Тото
ну что за спойлеры
Если Кими чемпион, зачем тогда Максег? Дестабилизировать команду вместо штамповки чашек?
Хэмилтон гонщик дня. Позицию вернул, сделал всё красиво. Обгон классный.
Кими тоже отлично сегодня боролся, но Жорж сам устранился и малютка доехал в своей лиге один.
А что есть еще мамонты, которые верят в то, что мелкий середняк вдруг за лето стал «лучшим гонщиком в мире»?
Политика и бизнес от Тото, ничего личного. Сделал Хэма семикратным, теперь сделает Антонелли самым молодым чемпионом. И уйдет на пенсию как один из величайших, будет про себя фильмы снимать, книги писать.
Жаль,что Хэма не удержал гений Тото.
Пусть даже расселу машину "выключили" он до этого 3 раза в одном повороте перетормаживал. Тоже То-то виноват?
Форд против Феррари
Я бы отметил, что машины могут держаться непосредственно позади друг друга - мы такого больше 10 лет не видели
