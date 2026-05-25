Гран-при Канады-2026. Антонелли выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Ферстаппен – 3-й, Расселл сошел
Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли одержал четвертую победу подряд.
Его напарник Джордж Расселл, стартовавший с поула, боролся за лидерство с Кими, а затем сошел из-за поломки.
Второе место занял гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон, обогнавший Макса Ферстаппена из «Ред Булл» незадолго до финиша. Шесть пилотов досрочно завершили заезд.
Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
24 мая 2026 года
Гонка
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 68 кругов
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +10,768
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +11,276
4. Шарль Леклер («Феррари») +44,151
5. Изак Аджар («Ред Булл») +1 круг
6. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1 круг
8. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг
9. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг
10. Оливер Бермэн («Хаас») +1 круг
11. Оскар Пиастри («Макларен») +2 круга
12. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2 круга
13. Габриэл Бортолето («Ауди») +2 круга
14. Эстебан Окон («Хаас») +2 круга
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») +4 круга
16. Валттери Боттас («Кадиллак») +4 круга
Сошли:
Серхио Перес («Кадиллак»)
Ландо Норрис («Макларен»)
Джордж Расселл («Мерседес»)
Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
Алекс Албон («Уильямс»)
Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)
Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Канады-2026
Кими тоже отлично сегодня боролся, но Жорж сам устранился и малютка доехал в своей лиге один.
Политика и бизнес от Тото, ничего личного. Сделал Хэма семикратным, теперь сделает Антонелли самым молодым чемпионом. И уйдет на пенсию как один из величайших, будет про себя фильмы снимать, книги писать.