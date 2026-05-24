  • Гран-при Канады-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й
Расселл выиграл квалификацию к Гран-при Канады «Ф-1».

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл завоевал поул-позицию на последних секундах сессии, опередив напарника Андреа Кими Антонелли. Третье время показал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль

23 мая 2026 года

Квалификация

Топ-10

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.12,578

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,068

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,151

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,203

5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,290

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,329

7. Изак Аджар («Ред Булл») +0,357

8. Шарль Леклер («Феррари») +0,398

9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +0,702

10. Франко Колапинто («Альпин») +1,1119

Выбыли после второго сегмента:

11. Нико Хюлькенберг («Ауди»)

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)

13. Габриэл Бортолето («Ауди»)

14. Пьер Гасли («Альпин»)

15. Карлос Сайнс («Уильямс»)

16. Оливер Бермэн («Хаас»)

Выбыли после первого сегмента:

17. Эстебан Окон («Хаас»)

18. Алекс Албон («Уильямс»)

19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

20. Серхио Перес («Кадиллак»)

21. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

22. Валттери Боттас («Кадиллак»)

Результаты трех сегментов:

Опубликовал: Михаил Ширяев
В Редбуле произошла чудовищная ошибка и они перепутали болиды своим гонщикам
Боюсь, что с таким темпом у Хаджара еще один мотор сгорит завтра)) Если понимаете, о чем я)
Слишком расходно, достаточно переклеить номер на болиде)
Хаджару поставили новинки Макса с Майами?))
Такое чувство, что фуры походу сезона не улучшают машину, а наоборот. Вроде более менее начали бодро сезон, проигрывали только мерсам, сейчас добавилось ещё пару команд. У них же вроде нет проблем с финансированием, но все равно раз за разом такая лажа.
Остальные прибавили, поняли как работать с мерсовскими движками. А красные движок не сменят.
Все упирается в мотор. Какие ты антикрылья не цепляй хоть лучшие решения ньюи за всю его историю, если мощности нет ее нет. А мотор они пока улучшить не могут
Попов не любит Джорджа как)))
Вообще))
А кто его из коммьюнити любит?
Хэмилтон хоть и стал чувствовать машину лучше, но это пятое место и без шансов против двигателей Мерседеса. Леклер в настройки не попал и возможно машину повредил, когда прыгал на поребрике, но не думаю, что и он выше пятого места прыгнул бы
Движки Мерседеса прям недостижимы для остальных. Ну а малышу главное не вспылить и завоевать приличные очки на любимой трассе Принцессы. А Лью все таки переквалифицировал Шарли.
Стоанно , что команды из середины и нижней части пелетона, на движках Мерседес не делают разницу.
Странно разве тебе.
Вассер -"У машины есть потенциал, на следующих гран-при постараемся реализовать"
И набрать несколько очков
Малой близко к Жоржу, для которого это коронная трасса. Завтра должен дать бой Кими!
Ничего нового. Шасси у Феррари возможно самое лучшее, да толку. Даже в прошлом году думаю не было такого отставания, как сейчас. То что Хэм и Леклер сделали на одном круге, на дистанции повторить не удастся.
100%, отставание не даст побороться даже за отдельные победы, нужно очень много совпадений для выигрышей.
Да всё, уже ясно, сто сезон они провалили. Пока Макларен разбирался в движках новых, первые две гонки, красные были главные соперники Мерседес. Теперь они третьи, а там глядишь, движки форд начнут тащить рб и красные четвёртыми станут.
Очередной год стабильности.
