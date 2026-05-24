Гран-при Канады-2026. Расселл выиграл квалификацию, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл завоевал поул-позицию на последних секундах сессии, опередив напарника Андреа Кими Антонелли. Третье время показал гонщик «Макларена» Ландо Норрис.
Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
23 мая 2026 года
Квалификация
Топ-10
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.12,578
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,068
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,151
4. Оскар Пиастри («Макларен») +0,203
5. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,290
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,329
7. Изак Аджар («Ред Булл») +0,357
8. Шарль Леклер («Феррари») +0,398
9. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +0,702
10. Франко Колапинто («Альпин») +1,1119
Выбыли после второго сегмента:
11. Нико Хюлькенберг («Ауди»)
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
13. Габриэл Бортолето («Ауди»)
14. Пьер Гасли («Альпин»)
15. Карлос Сайнс («Уильямс»)
16. Оливер Бермэн («Хаас»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Эстебан Окон («Хаас»)
18. Алекс Албон («Уильямс»)
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
20. Серхио Перес («Кадиллак»)
21. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
22. Валттери Боттас («Кадиллак»)
Результаты трех сегментов:
Гран-при Канады-2026. Расселл выиграл спринт, Норрис – 2-й, Антонелли – 3-й
Гран-при Канады-2026. Расселл выиграл квалификацию к спринту, Антонелли – 2-й, Норрис – 3-й
Очередной год стабильности.