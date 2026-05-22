Гран-при Канады-2026. Практика. Антонелли – 1-й, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й
Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
22 мая 2026 года
Практика
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 1.13,402 (33 кругов)
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,142 (35)
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,774 (36)
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,953 (36)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,964 (31)
6. Ландо Норрис («Макларен») +1,397 (32)
7. Оскар Пиастри («Макларен») +1,561 (32)
8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2,050 (33)
9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2,296 (28)
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2,461 (31)
11. Габриэл Бортолето («Ауди») +2,812 (33)
12. Изак Аджар («Ред Булл») +2,851 (29)
13. Эстебан Окон («Хаас») +3,095 (32)
14. Алекс Албон («Уильямс») +3,240 (15)
15. Карлос Сайнс («Уильямс») +3,258 (36)
16. Пьер Гасли («Альпин») +3,407 (29)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +3,576 (30)
18. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +4,029 (5)
19. Оливер Бермэн («Хаас») +4,368 (26)
20. Валттери Боттас («Кадиллак») +4,466 (28)
21. Серхио Перес («Кадиллак») +4,524 (28)
22. Франко Колапинто («Альпин») – не показал времени (1)
Ждем сюрпризов на этапе «Ф-1» в Канаде? Расселл и Пиастри недооценены!
2-Рассел-софт
3-Хэмильтон-софт
4-Леклер-софт
5-Ферстаппен-софт
6-Норрис-софт
7-Пиастри-хард
8-Линдблад-медиум
9-Хюлькенберг-хард
10-Алонсо-медиум
11-Бортолето-софт
12-Хаджар-хард
13-Окон-хард
14-Албон-хард
15-Сайнц-хард
16-Гасли-хард
17-Стролл-медиум
18-Лоусон-медиум
19-Бермэн-хард
20-Боттас-медиум
21-Перес-софт
22-Колапинто-без времени, не выезжал