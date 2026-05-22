Гран-при Канады-2026. Практика. Антонелли – 1-й, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

Антонелли опередил Расселла и Хэмилтона в единственной практике «Ф-1» в Монреале.

Гран-при Канады

Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль

22 мая 2026 года

Практика

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 1.13,402 (33 кругов)

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,142 (35)

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,774 (36)

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,953 (36)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,964 (31)

6. Ландо Норрис («Макларен») +1,397 (32)

7. Оскар Пиастри («Макларен») +1,561 (32)

8. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +2,050 (33)

9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2,296 (28)

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2,461 (31)

11. Габриэл Бортолето («Ауди») +2,812 (33)

12. Изак Аджар («Ред Булл») +2,851 (29)

13. Эстебан Окон («Хаас») +3,095 (32)

14. Алекс Албон («Уильямс») +3,240 (15)

15. Карлос Сайнс («Уильямс») +3,258 (36)

16. Пьер Гасли («Альпин») +3,407 (29)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +3,576 (30)

18. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +4,029 (5)

19. Оливер Бермэн («Хаас») +4,368 (26)

20. Валттери Боттас («Кадиллак») +4,466 (28)

21. Серхио Перес («Кадиллак») +4,524 (28)

22. Франко Колапинто («Альпин») – не показал времени (1)

Опубликовал: Михаил Ширяев
1-Антонелли-софт
2-Рассел-софт
3-Хэмильтон-софт
4-Леклер-софт
5-Ферстаппен-софт
6-Норрис-софт
7-Пиастри-хард
8-Линдблад-медиум
9-Хюлькенберг-хард
10-Алонсо-медиум
11-Бортолето-софт
12-Хаджар-хард
13-Окон-хард
14-Албон-хард
15-Сайнц-хард
16-Гасли-хард
17-Стролл-медиум
18-Лоусон-медиум
19-Бермэн-хард
20-Боттас-медиум
21-Перес-софт
22-Колапинто-без времени, не выезжал
Что-то ооочень много ошибок от пилотов, за пару недель так разучились ездить что ли , или снова у большинства отдача энергии не в нужный момент прилетает? Самая интересная вещь практики-оба Астона пусть на комплектах и помягче но попадали в топ-15. Алонсо и вовсе в десятке. Думаю проход в Q2 вполне реален. Великий Алонсо может возвращаться)))
Великий Алонсо уже переобулся он болеет за Антонелли 😂
Че там Астон ожил чтоль?
Смогли синхронизировать коробку передач
Будем наблюдать)
Космовоз вернулся?
Отставание моё почтение. Уже с 3 места.
Кстати забавно, что если Люся ещё как-то в 0.8 вместился, начиная с 4 места мерсы всем считай секунду + везут)
Что-то я не понял отрывы на софте. Это Мерседес так прибавил или другие совсем не едут?
Ведробог ожил)
маки даже хуже едут
Отрывы впечатляют, уикенд явно буду смотреть в коротком формате, и только спринт в прямом эфире, не спать ради того , чтобы смотреть как фуры будут сливать всё на последних прямых, в борьбе даже не знаю с кем, у мака куча обновок и движок мерсов, у максика движок РБ, будет дайв бомб кидать опять.
А чё отрывы то такие, Берман с Гасли то уж не должны на 5 секунд отставать. Явно я что-то упустил сегодня
