Пато О’Уорд: «Вообще не смотрю «Ф-1». Я резервный пилот «Макларена», но серия не привлекает»
Гонщик «Индикара» Пато О’Уорд перестал смотреть «Формулу-1», хотя является резервным пилотом «Макларена» в чемпионате.
«Я не посмотрел ни одной гонки «Формулы-1» [в этом году]. Я даже больше не смотрю квалификации. Вообще ничего не смотрю, но команда здорово выступила в Майами, верно? Я даже не помню. Вроде бы один из гонщиков оказался на подиуме – или оба?
Да, я резервный пилот и все такое, но не знаю – потерял интерес. Может, это возраст, но прямо сейчас «Формула-1» меня не привлекает.
Я очень счастлив выступать тут. Кто знает, что случится по истечении контракта, но сейчас я хочу гоняться именно здесь», – отметил пилот «Эрроу Макларена» в подкасте Fórmula Latina.
