  • Пато О’Уорд: «Вообще не смотрю «Ф-1». Я резервный пилот «Макларена», но серия не привлекает»
Пато О'Уорд: «Вообще не смотрю «Ф-1». Я резервный пилот «Макларена», но серия не привлекает»

Гонщик «Индикара» Пато О’Уорд перестал смотреть «Формулу-1», хотя является резервным пилотом «Макларена» в чемпионате.

«Я не посмотрел ни одной гонки «Формулы-1» [в этом году]. Я даже больше не смотрю квалификации. Вообще ничего не смотрю, но команда здорово выступила в Майами, верно? Я даже не помню. Вроде бы один из гонщиков оказался на подиуме – или оба?

Да, я резервный пилот и все такое, но не знаю – потерял интерес. Может, это возраст, но прямо сейчас «Формула-1» меня не привлекает.

Я очень счастлив выступать тут. Кто знает, что случится по истечении контракта, но сейчас я хочу гоняться именно здесь», – отметил пилот «Эрроу Макларена» в подкасте Fórmula Latina.

Пато О’Уорд: «Ф-1» – искусственное шоу, «Индикар» – лучшая серия для тех, кто хочет гоняться»

Возврат моторов V8 в «Ф-1» – опасная ловушка

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
Как ребенок или подросток - не взяли и обиделся. Конечно понять его разочарование можно, но зачем так нарочито демонстративно высказываться, выглядит глупо, как отвергнутый школьник. Наоборот такими подчеркнуто детскими пренебрежительными фразами он невольно показывает как сильно это его задело и ранило. Если бы формула была ему действительно неинтересна - он ничего бы и не сказал. А получается как в присказке: я долго бежала за вами чтобы сказать как вы мне безразличны. Когда браун несколько лет назад (когда выгнали рикардо) - выбрал пиастри и отказал (в числе прочих) о варду - парня это сильно расстроило. Та обида (или даже психологическая травма) до сих пор в нём сидит. Именно такая реакция его и выдает. Если бы Ф1 его правда не привлекала - он бы вежливо порадовался за команду и всё. А вот эти эмоции - типа не знает что норис и пиастри приехали на подиум (ага как же, впал в кому и только сейчас очнулся) - выдают его с головой. Также думаю что он завидует херте. Хотя пока вилами на воде написано что херта попадет в Ф1, а если и попадет, то в прости господи кадиллак. Но всё равно херта на пути к формуле и сможет при некотором везении исполнить свою мечту, а о вард уже не сможет. Он смог вырваться из индикара, а о вард - нет.
Да ладно вам , как какая обида, какая травма? Уорд - мексиканец, ему почти 30 лет, выдающихся результатов нет особо нигде. Полагаю, его полностью устраивает положение среднего пилота, который зарабатывает какие то деньги, и сам он прекрасно понимает, что ничего ему в Ф1 не светит, а выступать середнячком ему как мексиканцу гораздо комфортнее в Америках.
кто куда бежал, его спросили, он ответил
Ну что тут сказать, в Индикаре сейчас 1 гонщик уровня Ф1, и это явно не О’Уорд. Так что он может что угодно говорить, в Ф1 ему попасть и близко не светит при любых раскладах.
что-то мне кажется, недолго ему в команде оставаться
В какой команде? Он гонщик Индикара, выступает за Arrows, выигрывал в Техасе - чего ему держаться за место резервиста, которое вообще никак не приближает его к гонкам в Ф1?
Зелен виноград (с)
Статус резервного пилота - это по-сути виртуальная должность. Он даже с командой по этапам не ездит. Его позовут только при форс-мажоре, но это случается не во всех командах, и реже, чем раз в год. Парень гоняет в Индикаре, шансов попасть в Ф-1 ровно ноль, так зачем ему следить за этим турниром? Тем более, что у его наверника нет лишнего времени на эти просмотры.
