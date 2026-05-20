Тимо Глок: «Ферстаппен – пример для подражания, как Надаль, Федерер, Джокович, Шумахер»

Глок поставил Ферстаппена в ряд с Надалем, Федерером, Джоковичем и Шумахером.

Бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок порассуждал об участии звезды «Ред Булл» Макса Ферстаппена в гонке «24 часа Нюрбургринга» и критике нового регламента.

«На мой взгляд, он пример для подражания не только для «Нордшляйфе», но и в целом для мирового автоспорта.

Лучше всего это иллюстрирует случай в прошлом году, когда была презентация фильма «Формула-1 » в Нью-Йорке. Все остальные пилоты «Ф-1» прибыли туда, нарядились в костюмы, фотографировались. А Макс проводили тесты GT 3 со своей командой, и это показывает, что ему все равно на такие вещи. Его волнует только спорт.

Вот почему сейчас он так громко высказывается по поводу «Ф-1». Он не настроен негативно, а просто говорит, что думает, чтобы спасти «Ф-1», которая свернула не туда.

Не считаю, что это правильный подход к машинам «Ф-1», когда ты стремишься ехать медленнее в поворотах, чтобы оказаться быстрее в целом. Это бессмыслица. Такой пилотаж не в ДНК «Ф-1», и он тоже об этом говорить. Ему хватает смелости, и он всегда говорит, что думает – это делает его тем Максом Ферстаппеном, которого мы знаем. Такой у него подход на трассе и за ее пределами, и ему все равно.

Год или два назад была гонка «Ф-1» в Имоле. Тогда его команда по симрейсингу проводила 24-часовой заезд, и он провел отрезок ночью. И все говорили: «Как ты будешь выступать в Имоле?» На следующий день он запрыгнул в машину «Ф-1» и выиграл.

Его волнует то, что происходит в «Ф-1». Вот почему, по моему мнению, он пример для подражания – как Рафаэль Надаль, как Федерер, как Джокович, как Михаэль Шумахер . Все эти большие звезды трудились изо всех сил, чтоб стать лучше, и он поступает так же.

Есть причины, почему он занимается симрейсингом – это делает его лучше. И есть причина, почему он приезжает [на «Нордшляйфе»] и просто гоняется. Он сразу же показывает скорость, потому что до этого проехал 2000 кругов на симуляторе – и не просто так, а чтобы разобраться в трассе.

Я общался с [инструктором по «Нордшляйфе»] Андреасом Гюльденом, с которым Макс получал лицензию для выступлений тут, и он не мог поверить, насколько детальный у него подход к кругу. Он хотел разобраться в каждом повороте, понять, где будет течь поток в случае дождя. Подобные вещи показывают, кто он такой, и это очень впечатляет», – подчеркнул немец.

