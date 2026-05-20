  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Тимо Глок: «Ферстаппен – пример для подражания, как Надаль, Федерер, Джокович, Шумахер»
0

Тимо Глок: «Ферстаппен – пример для подражания, как Надаль, Федерер, Джокович, Шумахер»

Глок поставил Ферстаппена в ряд с Надалем, Федерером, Джоковичем и Шумахером.

Бывший пилот «Формулы-1» Тимо Глок порассуждал об участии звезды «Ред Булл» Макса Ферстаппена в гонке «24 часа Нюрбургринга» и критике нового регламента.

«На мой взгляд, он пример для подражания не только для «Нордшляйфе», но и в целом для мирового автоспорта.

Лучше всего это иллюстрирует случай в прошлом году, когда была презентация фильма «Формула-1» в Нью-Йорке. Все остальные пилоты «Ф-1» прибыли туда, нарядились в костюмы, фотографировались. А Макс проводили тесты GT3 со своей командой, и это показывает, что ему все равно на такие вещи. Его волнует только спорт.

Вот почему сейчас он так громко высказывается по поводу «Ф-1». Он не настроен негативно, а просто говорит, что думает, чтобы спасти «Ф-1», которая свернула не туда.

Не считаю, что это правильный подход к машинам «Ф-1», когда ты стремишься ехать медленнее в поворотах, чтобы оказаться быстрее в целом. Это бессмыслица. Такой пилотаж не в ДНК «Ф-1», и он тоже об этом говорить. Ему хватает смелости, и он всегда говорит, что думает – это делает его тем Максом Ферстаппеном, которого мы знаем. Такой у него подход на трассе и за ее пределами, и ему все равно.

Год или два назад была гонка «Ф-1» в Имоле. Тогда его команда по симрейсингу проводила 24-часовой заезд, и он провел отрезок ночью. И все говорили: «Как ты будешь выступать в Имоле?» На следующий день он запрыгнул в машину «Ф-1» и выиграл.

Его волнует то, что происходит в «Ф-1». Вот почему, по моему мнению, он пример для подражания – как Рафаэль Надаль, как Федерер, как Джокович, как Михаэль Шумахер. Все эти большие звезды трудились изо всех сил, чтоб стать лучше, и он поступает так же.

Есть причины, почему он занимается симрейсингом – это делает его лучше. И есть причина, почему он приезжает [на «Нордшляйфе»] и просто гоняется. Он сразу же показывает скорость, потому что до этого проехал 2000 кругов на симуляторе – и не просто так, а чтобы разобраться в трассе.

Я общался с [инструктором по «Нордшляйфе»] Андреасом Гюльденом, с которым Макс получал лицензию для выступлений тут, и он не мог поверить, насколько детальный у него подход к кругу. Он хотел разобраться в каждом повороте, понять, где будет течь поток в случае дождя. Подобные вещи показывают, кто он такой, и это очень впечатляет», – подчеркнул немец.

Ферстаппен гнал к победе в сложнейшем марафоне, но сломалась машина

Дэвид Култхард: «Ферстаппен не уйдет из «Ред Булл». Ни одна другая команда «Ф-1» не позволит ему быть Максом»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
logoМихаэль Шумахер
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
logoРоджер Федерер
24 часа Нюрбургринга
Нюрбургринг
logoРафаэль Надаль
logoНовак Джокович
GT
logoТимо Глок
гонки на выносливость
Гран-при Эмилии-Романьи
logoРед Булл
регламент

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Да, Ферст достойно представляет любимый вид спорта, и не расплыляется на тусовки, шмотки, брюлики и песнопения
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Андреа Кими Антонелли: «Мерседес» привез много новинок в Канаду. Некоторые должны помочь с плохими стартами»
8 минут назад
Ландо Норрис: «Мерседес» невероятно силен в Канаде, «Феррари» и «Ред Булл» могут побороться. «Макларен» не хочет забегать вперед»
10 минут назад
Гран-при Канады-2026. Расписание трансляций
36 минут назад
Джордж Расселл: «Вольфф всегда давал пилотам равные возможности – можно это увидеть на примере Хэмилтона и Росберга»
48 минут назад
Лиам Лоусон о письме Брауна в ФИА: «Рейсинг Буллз» делает все в пределах правил. Это самое главное»
сегодня, 15:05
ФИА предложила сократить дистанцию гонок в 2027-м в качестве компромисса для изменения моторов в 2028-м (AMuS)
сегодня, 14:02
Аяо Комацу: «Многие японские сайты очень охотно пишут всякое дерьмо про то, что «Хаас» хочет подписать Цуноду»
сегодня, 12:54
Пьер Гасли о дождевых тестах на трассе «Маньи-Кур»: «Вы будете шокированы, когда узнаете результаты»
сегодня, 12:03
Изменение моторов «Ф-1» могут отложить на 2028 год из-за разногласий между производителями (The Race)
сегодня, 11:36
Аяо Комацу о слухах про конфликт с Оконом: «Хотите писать такое дерьмо? Пожалуйста. Но ###### # ###, разве это журналистика?»
сегодня, 10:42
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Рекомендуем