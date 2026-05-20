Экс-пилот «Ф-1» Лиуцци: «Надеюсь на борьбу «Феррари» за титул, но оптимизма не очень много»

Лиуцци с трудом верит в борьбу «Феррари» за чемпионство в 2026-м.

Бывший гонщик «Формулы-1» Витантонио Лиуцци высказался о том, будет ли «Феррари» сражаться за титул в нынешнем сезоне.

«Надеюсь на это. Но оптимизма у меня не очень много, к сожалению, потому что за прошедшие годы мы привыкли, что развитие машины по ходу сезона идет чуть медленнее, чем у соперников. Хотя в любом случае речь о команде, которая сражается за первые три строчки в чемпионате.

Легко критиковать со стороны, но развитие болида – нелегкая задача, ведь конкуренты тоже не стоят на месте. «Феррари» всегда где-то рядом, однако, увы, этого недостаточно для титула.

Но надеюсь, что я ошибаюсь, и мы увидим «Феррари» в борьбе во второй части чемпионата», – отметил итальянец.

Фредерик Вассер об изменениях в стартовой процедуре: «Это было несправедливо по отношению к «Феррари»

Давиде Вальсекки: «Антонелли съели бы в «Феррари» в 2025-м. Настоящая удача, что Кими подписала иностранная команда»