«Ф-1» представила «Монополию», посвященную серии
«Формула-1» и компания Hasbro, занимающаяся производством игрушек и настольных игр, объявили о запуске тематической «Монополии Гран-при».
Новая версия классической игры посвящена «Ф-1». Участники смогут выбрать любимую команду и двигаться по полю, которое представляет собой календарь чемпионата.
Предзаказ «Монополии Гран-при» доступен с 20 мая, полноценный релиз – 15 июля.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Формулы-1»
