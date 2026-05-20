Ральф Шумахер: «Уход Окона из «Хааса» в конце года практически предрешен»

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер полагает, что «Хаас» избавится от Эстебана Окона в конце года.

«Окон недостаточно хорош. Он в лучшем случае на равных с Бермэном, а обычно хуже. Бермэн все еще в начале своей карьеры, он по-прежнему растет.

Не могу представить, что мы увидим Эстебана Окона в следующем сезоне. На мой взгляд, уход практически предрешен», – заявил Шумахер.

Ральф допустил вариант, при котором Льюис Хэмилтон завершит карьеру, Оливер Бермэн заменит его в «Феррари», а в «Хаасе» полностью сменится состав в 2027-м:

«Могу представить, что у «Феррари» есть первоочередное право на Бермэна, если он понадобится команде. В таком случае Бермэн тоже уйдет».

Журналист Мартенс: «В паддоке много слухов о потенциальной замене Окона на Цуноду»

Журналистка Серазоли: «Неясно, доедет ли Окон сезон до конца»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport-Total.com
Это не настоящий Ральф, настоящий Ральф бы сказал, что его должен заменить талантливый гонщик, который сейчас идет последним в Индикаре.
Согласн, Окон давно уже не впечатляет. Его брали в Хаас, чтобы он на опыте набирал очки для команды, как это делали Хюльк и Мага, но он с этой ролью не справился. Да ещё и проигрывает Бермэну в одну калитку. Если после обновления в Канаде он не наберёт очки, то я не исключаю его замену по ходу сезона.
