Ральф Шумахер: «Уход Окона из «Хааса» в конце года практически предрешен»

Ральф Шумахер ожидает уход Окона из «Хааса».

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер полагает, что «Хаас » избавится от Эстебана Окона в конце года.

«Окон недостаточно хорош. Он в лучшем случае на равных с Бермэном, а обычно хуже. Бермэн все еще в начале своей карьеры, он по-прежнему растет.

Не могу представить, что мы увидим Эстебана Окона в следующем сезоне. На мой взгляд, уход практически предрешен», – заявил Шумахер.

Ральф допустил вариант, при котором Льюис Хэмилтон завершит карьеру, Оливер Бермэн заменит его в «Феррари», а в «Хаасе» полностью сменится состав в 2027-м:

«Могу представить, что у «Феррари » есть первоочередное право на Бермэна, если он понадобится команде. В таком случае Бермэн тоже уйдет».

