Ландо Норрис: «Влюбился в «Макларен» из-за «хромовой» ливреи в 2007-2008-м. Самая стильная машина»

Норрис рассказал, как стал фанатом «Макларена».

Пилот «Макларена » Ландо Норрис сообщил, почему выбрал коллектив из Уокинга в детстве.

«Я один из немногих на решетке, кто выступал только за одну команду. Горжусь этим – мне тут нравится, это мой дом.

Когда впервые в жизни смотрел гонку «Формулы-1» – это был 2007 или 2008 год, Сильверстоун, Льюис [Хэмилтон] и Фернандо [Алонсо ] боролись колесо в колесо. И я влюбился в «Макларен» из-за «хромовой» ливреи. Это была самая стильная машина.

Вот как у меня началось с «Маклареном». А теперь я сам в «Макларене».

Мне кажется, для любого пилота это классно – однажды выступить за «Макларен». И мне здесь нравится. Команда предоставила мне шанс пробиться в «Формулу-1», и я ощущаю, что многим обязан «Макларену».

Я чувствую себя счастливчиком: я гоняюсь в «Формуле-1», и это моя работа – мне платят за то, чтобы быть гонщиком. Чуть ли не самая крутая работа в мире», – признался чемпион «Ф-1».

