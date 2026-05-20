  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ландо Норрис: «Влюбился в «Макларен» из-за «хромовой» ливреи в 2007-2008-м. Самая стильная машина»
0

Ландо Норрис: «Влюбился в «Макларен» из-за «хромовой» ливреи в 2007-2008-м. Самая стильная машина»

Норрис рассказал, как стал фанатом «Макларена».

Пилот «Макларена» Ландо Норрис сообщил, почему выбрал коллектив из Уокинга в детстве.

«Я один из немногих на решетке, кто выступал только за одну команду. Горжусь этим – мне тут нравится, это мой дом.

Когда впервые в жизни смотрел гонку «Формулы-1» – это был 2007 или 2008 год, Сильверстоун, Льюис [Хэмилтон] и Фернандо [Алонсо] боролись колесо в колесо. И я влюбился в «Макларен» из-за «хромовой» ливреи. Это была самая стильная машина.

Вот как у меня началось с «Маклареном». А теперь я сам в «Макларене».

Мне кажется, для любого пилота это классно – однажды выступить за «Макларен». И мне здесь нравится. Команда предоставила мне шанс пробиться в «Формулу-1», и я ощущаю, что многим обязан «Макларену».

Я чувствую себя счастливчиком: я гоняюсь в «Формуле-1», и это моя работа – мне платят за то, чтобы быть гонщиком. Чуть ли не самая крутая работа в мире», – признался чемпион «Ф-1».

Ландо Норрис: «Хочу попробовать выступить в «24 часах Ле-Мана»

«Макларен» может привезти на Гран-при Канады собственную версию заднего антикрыла «Макарена» (RacingNews365)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал команды «Макларен»
logoФормула-1
logoЛьюис Хэмилтон
logoЛандо Норрис
Гран-при Великобритании
logoМакларен
logoФернандо Алонсо

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Да, было время красивых небольших болидов. Водафон с хромом действительно был шикарен. Да и Вест в 2005 тоже.
ОтветPaninaro
Да, было время красивых небольших болидов. Водафон с хромом действительно был шикарен. Да и Вест в 2005 тоже.
Первый хромовый Вест появился в 1997. Классика
ОтветPaninaro
Да, было время красивых небольших болидов. Водафон с хромом действительно был шикарен. Да и Вест в 2005 тоже.
Хром они добавили только в 2006.
Что есть то есть, я начал смотреть раньше и влюбился в пчелу Джордана)
Я начал смотреть когда макларен еще был бело-красным. Тоже крутая расцветка была. Но мне и серебристый нравится и теперешний оранжевый. Норису - стать многократным чемпионом в макларене и завершить карьеру в нём же.
Alfa Romeo 19 года лучшая расцветка 4ever!!!
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Андреа Кими Антонелли: «Мерседес» привез много новинок в Канаду. Некоторые должны помочь с плохими стартами»
8 минут назад
Ландо Норрис: «Мерседес» невероятно силен в Канаде, «Феррари» и «Ред Булл» могут побороться. «Макларен» не хочет забегать вперед»
10 минут назад
Гран-при Канады-2026. Расписание трансляций
36 минут назад
Джордж Расселл: «Вольфф всегда давал пилотам равные возможности – можно это увидеть на примере Хэмилтона и Росберга»
48 минут назад
Лиам Лоусон о письме Брауна в ФИА: «Рейсинг Буллз» делает все в пределах правил. Это самое главное»
сегодня, 15:05
ФИА предложила сократить дистанцию гонок в 2027-м в качестве компромисса для изменения моторов в 2028-м (AMuS)
сегодня, 14:02
Аяо Комацу: «Многие японские сайты очень охотно пишут всякое дерьмо про то, что «Хаас» хочет подписать Цуноду»
сегодня, 12:54
Пьер Гасли о дождевых тестах на трассе «Маньи-Кур»: «Вы будете шокированы, когда узнаете результаты»
сегодня, 12:03
Изменение моторов «Ф-1» могут отложить на 2028 год из-за разногласий между производителями (The Race)
сегодня, 11:36
Аяо Комацу о слухах про конфликт с Оконом: «Хотите писать такое дерьмо? Пожалуйста. Но ###### # ###, разве это журналистика?»
сегодня, 10:42
Ко всем новостям
Последние новости
Второй этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на обратной конфигурации «Игоры Драйв»
18 мая, 11:42
Победитель второго этапа Открытого чемпионата РДС Сергей Давидадзе: «Мы, наконец, на своем месте»
18 мая, 08:00
Где смотреть Гран-при Канады-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
18 мая, 05:50
Второй этап Открытого чемпионата РДС пройдет 16 и 17 мая в Москве
12 мая, 13:10
Томас Кайли одержал сенсационную победу на первом этапе Гран-При РДС в Москве
4 мая, 10:14
Новый сезон Гран-при Российской Дрифт Серии начнется 2 и 3 мая в Москве
27 апреля, 11:43
Победителем первого этапа Открытого чемпионата РДС стал Владимир Афанасьев
27 апреля, 09:46
Где смотреть Гран-при Майами-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
27 апреля, 05:57
Первый этап нового сезона RDS Open стартует в Рязани 25 и 26 апреля
21 апреля, 10:48
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Рекомендуем