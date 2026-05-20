  • Журналист Слэйтер: «Хорнер – аналог Гвардиолы в «Ф-1», но тут меньше вакансий»
Журналист Слэйтер: «Хорнер – аналог Гвардиолы в «Ф-1», но тут меньше вакансий»

Репортер Sky Sports Крэйг Слэйтер рассказал о вариантах для Кристиана Хорнера и сравнил экс-руководителя «Ред Булл» с тренером футбольного «Манчестер Сити» Пепом Гвардиолой.

«В последние месяцы я неформально общался с Хорнером, и для меня очевидно, что он готов вернуться, но абсолютно не заинтересован в возвращении ради возвращения. Ему нужен подходящий проект. Это означает, что он, более чем вероятно, потребует долю в команде с потенциалом для побед в «Ф-1».

Когда он вернется? Среди действующих лиц и руководителей в «Ф-1» есть энтузиазм по этому поводу, но ситуации в конкретных командах запутанные.

Если Пеп Гвардиола выйдет на рынок тренеров, то найдет новую работу высочайшего уровня практически сразу же. Хорнер – аналог в «Ф-1», учитывая его достижения, но тут меньше вакансий и примешивается межличностная политика.

Посмотрим, как будет развиваться ситуация вокруг «Альпин» – это наиболее вероятный вариант для быстрого возвращения, а недавние высказывания Зака Брауна о принципах владения командами могут оказать влияние на исход.

В остальном же – сезон только начался. Если какая-то команда будет сильно отставать или не демонстрировать прогресс, на который надеялись, обратятся ли владельцы к Хорнеру?» – задался вопросом журналист.

Экс-босс «Ред Булл» Хорнер ведет переговоры с BYD о создании 12-й команды «Ф-1» (Planet F1)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Sky Sports
Комментарии

Уж да - Ф-1 это абсолютно не футбол.
