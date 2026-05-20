Джонни Херберт: «Феррари» раскрыла свои карты раньше остальных, но теперь уже не выглядит угрозой»

Херберт сообщил о главном недостатке «Феррари».

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт считает, что способность развивать машину остается ключевым слабым местом «Феррари».

«На старте сезона «Феррари» смотрелась сильно. Было несколько уик-эндов, когда болид SF-26 показывал скорость с первых же сессий. Команда раскрыла свои карты раньше остальных, но после первых обновлений соперники ответили, и теперь «Феррари» уже не выглядит угрозой.

Разочаровывающая ситуация. Она снова демонстрирует, что команда не на уровне соперников с инженерной точки зрения – особенно если сравнивать с «Маклареном ». Вот коллектив, который, такое ощущение, всегда готов прибавить. А «Феррари», напротив, неизменно развивается медленнее или не так эффективно», – поделился рассуждениями Херберт.

