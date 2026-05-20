Роб Смедли: «5-10 процентов людей в «Феррари» понимают, как побеждать»

Смедли назвал отсутствие победного опыта большой проблемой «Феррари».

Бывший инженер «Феррари» Роб Смедли убежден, что на нынешней Скудерии сказываются поражения последних десятилетий.

«Чем дальше ты по времени от титулов, тем тяжелее. Вот почему после возрождения «Ред Булл» с 2021 года мы видим возрождение «Мерседеса» – команда знает, как действовать, и это недавние воспоминания.

Десять или пять процентов людей в «Феррари» застали времена, когда мы разрывали, и эти парни понимают, как побеждать. Но когда есть те, у кого на счету только одна или две победы в гонках, это тяжело. Давление высокое, и это трудная ситуация.

Если есть много сотрудников, которые знают, что это такое, и способны продолжать, это сильно влияет на ситуацию. А в команде в положении «Феррари», которая очень и очень давно не выигрывала, вера в себя на низком уровне. Слишком много сомнений.

Можно сколько угодно публично заявлять, мол, мы способны выиграть, завоевать титулы и так далее, но достаточно всего два-три процента сомнений в организации, и ничего не получится», – проанализировал Смедли положение «Феррари» в подкасте High Performance Racing.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
